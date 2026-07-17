Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 15: Arumi Masih Hidup, Laura dan Rendi Panik!

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 15: Arumi Masih Hidup, Laura dan Rendi Panik! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 15 berkisah tentang Elio yang harus menghadapi kenyataan pahit karena melihat Arumi harus cedera karena berusaha melindunginya.

Arumi yang dalam kondisi kritis karena kehabisan darah akibat ditusuk senjata tajam segera dilarikan ke rumah sakit. Elio terlihat sangat cemas dan berjuang menyelamatkan nyawa Arumi.

Di saat yang sama, Laura dan Rendi panik mengetahui Arumi masih hidup, sementara rahasia besar mereka terancam akan terbongkar. Saat Arumi akhirnya sadar di ICU, Elio berusaha meyakinkannya bahwa ia telah aman.

Namun kedekatan Elio dan Arumi kembali terusik oleh kehadiran Anika yang tiba-tiba mengungkit kembali tentang kematian Nadya. Elio ternyata masih belum bisa lepas dari bayang-bayang kematian istri dan anaknya.

Anika bahkan nekat menemui Arumi secara langsung. Akankah Arumi tahu alasan sebenarnya di balik kebencian Elio? Lalu apa rencana Anika sesungguhnya terhadap Arumi?

Saksikan Terlanjur Mencintaimu selengkapnya hanya di RCTI, pada Jumat, 17 Juli 2026, pukul 20.30 WIB. Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, silakan melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28.

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(SIS)

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