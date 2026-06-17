Debut di Sinetron RCTI Tobat Jatuh Cinta, Gisella Anastaisa Antusias Banget

JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia akhirnya mencicipi dunia akting dalam sinetron terbaru RCTI berjudul Tobat Jatuh Cinta. Saking antusiasnya, ibu satu anak ini sampai rela melakukan promosi secara manual ke teman terdekatnya.

Selain itu, Gisel mengaku sangat gugup dalam menantikan respons masyarakat terhadap aktingnya di sinetron ‘Tobat Jatuh Cinta’.

"Sampai sekarang aja rasanya setiap ketemu siapa, teman atau apa, nanya lagi ngapain, aku selalu promo manual, promo diri sendiri," kata mantan istri Gading Marten tersebut dalam konferensi persnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, Gisel tak segan-segan memohon kepada rekan-rekannya agar menyempatkan waktu menonton aktingnya di layar kaca.

"'Tonton ya, tonton ya, please, please, please, please' gitu saking takutnya," imbuhnya.