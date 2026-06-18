Gisel Akui Tak Sulit Bangun Chemistry dengan Kenny Austin dalam Tobat Jatuh Cinta

JAKARTA - Gisella Anastasia menjajal akting di layar kaca dengan membintangi sinetron terbaru RCTI, Tobat Jatuh Cinta. Berperan sebagai Mila, Gisel beradu akting dengan Kenny Austin dalam sinetron itu.

Gisel mengungkapkan, sudah cukup mengenal Kenny, bahkan sebelum proyek sinetron itu dimulai. Alasan itu yang membuat mereka tidak sulit untuk menumbuhkan chemistry ketika syuting dimulai.

“Aku itu pernah trip bareng kan sama Kenny dan Manda. Berapa minggu bareng jadi ya aku lumayan dekat sama mereka. Jadi begitu syuting, langsung ngalir saja,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 17 Juni 2026.

Gisel Akui Tak Sulit Bangun Chemistry dengan Kenny Austin dalam Tobat Jatuh Cinta. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Gisella Anastasia menyadari, ritme kerja sinetron sangat menyita waktu. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesarnya saat menerima tawaran sinetron Tobat Jatuh Cinta.

"Karena saya kan punya anak jadi ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dijalankan setiap hari. Tapi makin ke sini, sudah bisa enjoy dan paham ritme kerjanya. Ya balik lagi, learning by doing. Saya bersyukur, tim produksi sinetron ini luar biasa," tuturnya.

Menariknya lagi, Gisella Anastasia mengaku, awalnya tidak dipilih sebagai pemeran utama dalam sinetron Tobat Jatuh Cinta. Namun tiba-tiba, dia dikabari tim produksi harus berperan sebagai pemeran utama wanita, Mila.