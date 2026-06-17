Kisah Seru Benci Jadi Cinta di Microdrama The Scholarship Boy Stole My Heart V+Short

JAKARTA - V+Short menghadirkan microdrama romantis lewat judul terbaru “The Scholarship Boy Stole My Heart”. Download aplikasi V+Short sekarang untuk nonton microdrama favorit terbaru dengan klik di sini.

Menceritakan tentang Sheila, gadis dari keluarga berada yang hidupnya berubah setelah bertemu Reza, siswa penerima beasiswa yang ternyata merupakan anak dari sopir keluarganya.

Pertemuan mereka awalnya jauh dari kata manis, karena Sheila dan Reza justru sering terlibat salah paham dan saling tidak suka. Namun, hubungan yang semula dipenuhi pertengkaran perlahan berubah ketika Reza menjadi tutor Sheila. Dari kebersamaan sebagai tutor dan murid, keduanya mulai saling mengenal lebih dekat hingga muncul perasaan yang tidak pernah mereka rencanakan.

Cerita Sheila dan Reza yang Berawal dari Saling Benci

Microdrama The Scholarship Boy Stole My Heart mengisahkan Sheila, gadis kaya yang tidak pernah menyangka akan jatuh hati pada Reza. Di awal cerita, Sheila melihat Reza sebagai orang yang menyebalkan. Sebaliknya, Reza juga menganggap Sheila sebagai gadis manja. Sheila pun punya panggilan khusus dari Reza, yaitu “Tuan Putri”.