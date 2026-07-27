Microdrama AI Makin Populer, Ini Rekomendasi Tontonan Seru di V+Short

JAKARTA – Microdrama kini menjadi pilihan hiburan bagi penonton yang ingin menikmati cerita singkat dengan alur yang cepat dan penuh kejutan.

Melalui V+Short, penonton bisa menemukan beragam microdrama AI original dengan genre yang beragam, mulai dari aksi balapan, fantasi vampir, drama kerajaan, hingga kisah cinta yang menguras emosi. Download aplikasi V+Short dan mulai menonton microdrama favoritmu dengan klik link di sini.

Kalau sedang mencari tontonan baru, berikut empat microdrama AI eksklusif yang bisa masuk watchlist.

Full Throttle Family

Full Throttle Family mengikuti Rafa Santos, mantan pembalap jalanan ilegal yang berusaha meninggalkan masa lalunya hingga ketika sang adik dituduh mencuri ARGUS, sebuah teknologi kecerdasan buatan yang mampu mengambil alih kendali kendaraan apa pun. Untuk membersihkan nama keluarganya, Rafa kembali ke dunia balap liar yang pernah ia tinggalkan.

Bersama tim yang terdiri dari pembalap, mekanik, dan peretas, ia mencoba mengungkap dalang di balik konspirasi besar yang mengancam ribuan nyawa. Balapan jalanan, pengejaran di atas kereta, aksi di kapal kargo, hingga operasi rahasia membuat setiap episode bergerak cepat. Di balik semua aksi itu, tersimpan misteri tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan.

Married to Vampire