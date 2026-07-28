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Sinopsis Microdrama When We Remember Us, Nonton Eksklusif di V+Short

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |17:00 WIB
Sinopsis Microdrama <i>When We Remember Us</i>, Nonton Eksklusif di V+Short
Sinopsis Microdrama When We Remember Us. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Benarkah cinta pertama selalu punya tempat istimewa di hati? Menggabungkan kisah romansa, konflik keluarga, dan rahasia masa lalu, When We Remember Us menghadirkan cerita yang ringan diikuti, tetapi tetap membuat penonton penasaran di setiap episodenya. Sebelum lanjut membahas lebih detail, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Sinopsis Microdrama When We Remember Us

Diperankan oleh Rara Aulia, Vania Valencia, Jorgie Kasenda, hingga Bara Rendy, microdrama When We Remember Us menceritakan tentang Grace Wijaya adalah putri dari keluarga konglomerat yang terbiasa menjalani hidup sesuai keputusan sang ibu, Victoria. Menjelang pernikahannya dengan Daniel, semua terlihat berjalan sesuai rencana.

Namun, keadaan berubah ketika Grace kembali bertemu dengan Ethan, cinta pertamanya yang menghilang sepuluh tahun lalu. Pertemuan itu membuat Grace kembali mengingat masa lalu yang selama ini ia kira sudah selesai.

Di sisi lain, Daniel mulai merasa ada yang berbeda dengan Grace. Situasi menjadi semakin rumit karena Rose, sekretaris Daniel, diam-diam memiliki ambisi dan kepentingannya sendiri.

Seiring berjalannya cerita, Grace mulai mengetahui bahwa ada alasan di balik perpisahannya dengan Ethan bertahun-tahun lalu. Fakta tersebut membuatnya mempertanyakan banyak hal, termasuk keputusan besar yang akan ia ambil untuk masa depannya.

Nonton When We Remember Us Eksklusif di V+Short

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