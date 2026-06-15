Sinopsis Microdrama When Rain Meets Summer: Terpaksa Menikah demi Keluarga

JAKARTA - Bagi penggemar drama romantis sekaligus cinta segitiga, microdrama When Rain Meets Summer bisa menjadi tontonan rekomendasi untuk mengisi libur Tahun Baru Islam, pada 16 Juni 2026.

Microdrama V+Short ini menghadirkan kisah tentang pengorbanan, cinta yang belum usai, dan pilihan hidup yang tidak mudah. Kisahnya bisa ditonton lewat aplikasi V+Short yang bisa Anda unduh lewat Play Store dan App Store dengan mengunduh link ini.

Mengusung microdrama berbasis AI, When Summer Meets Rain hadir dengan tampilan visual yang fresh dan unik, memberikan pengalaman menonton yang berbeda dari microdrama pada umumnya.

Dipadukan dengan cerita yang emosional dan penuh konflik, When Rain Meets Summer bercerita tentang Kim Nahyun yang rela mengorbankan cintanya dan menikah dengan pengusaha kaya sekaligus berpengaruh, Han Sungjae.

Ia meninggalkan Choi Rain, pria yang pernah menjadi segalanya dalam hidupnya. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu mulai runtuh ketika Nahyun mengetahui bahwa pernikahannya dibangun di atas kebohongan.