Tonton Maraton Microdrama di V+Short, Simak Rekomendasinya!

JAKARTA - Kehadiran microdrama V+Short membuat pengalaman menonton lebih praktis tanpa mengurangi keseruan cerita. Episode singkat dengan konflik yang memancing rasa penasaran, membuat microdrama menjadi pilihan hiburan yang semakin populer.

Lewat aplikasi V+Short, penonton dapat menikmati berbagai microdrama dari beragam genre yang siap menemani waktu luang Anda. Karena itu, unduh aplikasi V+Short sekarang dengan mengklik link ini.

Jika belum tahu harus mulai dari judul yang mana, berikut beberapa rekomendasi microdrama V+Short yang wajib masuk watchlist Anda:

1.My Toxic In-Laws

Kehidupan Isabel dan Andrew yang awalnya harmonis berubah setelah kehadiran Scarlet, sang mertua. Di balik sikapnya yang tampak hangat dan penuh perhatian, Scarlet menyimpan ambisi yang perlahan mengusik rumah tangga anaknya. Konflik keluarga, rahasia yang tersembunyi, dan berbagai ujian membuat drama ini cocok untuk kamu yang menyukai kisah keluarga penuh emosi.

2.The Red Wedding

Setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan, Raka mulai mempertanyakan kesetiaan istrinya, Almira. Sebuah keputusan yang diambil Raka membuat hubungan mereka memasuki fase yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Drama keluarga ini menghadirkan konflik rumah tangga yang intens dan membuat penonton terus penasaran dengan nasib pasangan tersebut.

3.Choosing My Boy Toy Over My Blood