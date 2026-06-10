Dibully Sampai Hidupnya Hancur, Ini Balas Dendam Anna di Microdrama V+Short She Was Never Gone

JAKARTA - V+Short merilis microdrama She Was Never Gone, sebuah drama penuh intrik, rahasia, dan aksi balas dendam yang akan membuat penonton sulit berhenti menonton. Download aplikasi V+Short dengan klik di sini.

Anna pernah menjadi korban bullying kejam yang menghancurkan harga diri, impian, dan masa depannya. Saat semua orang mengira hidupnya telah berakhir, Anna diam-diam bangkit dari keterpurukan. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali sebagai orang yang berbeda lebih kuat, lebih cerdas, dan siap membalas semua orang yang pernah menghancurkan hidupnya.

Target utamanya adalah Bianca, perempuan yang menjadi dalang di balik trauma masa lalu Anna. Dengan identitas baru dan strategi yang telah disusun dengan matang, Anna perlahan menyusup ke kehidupan Bianca. Namun semakin dekat ia dengan misinya, semakin banyak rahasia mengejutkan yang mulai terungkap.

Kini, orang-orang yang dulu menertawakan dan merendahkannya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Anna membalikkan keadaan dan membuat mereka merasakan penderitaan yang selama ini ia tanggung seorang diri. Di balik rencana balas dendam yang berjalan mulus, Anna menghadapi pertarungan terbesar dalam dirinya sendiri.

Apakah ia akan mendapatkan keadilan yang selama ini dicari? Ataukah rasa dendam justru akan mengubahnya menjadi sosok yang tak lagi ia kenali? Penuh ketegangan, emosi, dan plot twist yang tak terduga, microdrama She Was Never Gone menghadirkan kisah tentang luka masa lalu, keberanian untuk bangkit, dan harga yang harus dibayar demi sebuah balas dendam. Nonton microdrama She Was Never Gone di V+Short, download aplikasinya di PlayStore atau App store!

(kha)

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