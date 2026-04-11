Geser Extreme Job, The King’s Warden Jadi Film Terlaris Kedua di Korea

Geser Extreme Job, The King’s Warden Jadi Film Terlaris Kedua di Korea. (Foto: Showbox)

SEOUL - Film The King’s Warden sukses menggeser posisi Extreme Job sebagai ‘film Korea dengan jumlah penonton terbanyak kedua sepanjang masa’ dengan total 16,28 juta penonton.

Seperti diketahui, Extreme Job mengumpulkan 12,26 juta penonton saat tayang di box office Korea pada 2019. Sementara itu, film The Admiral: Roaring Currents masih belum tergoyahkan dengan total 17,61 juta penonton.

Film The King’s Warden berkisah tentang Danjong alias Yi Hongwi (Park Ji Hoon), raja muda era Joseon yang dilengserkan dari tahta oleh pamannya sendiri, Pangeran Suyang. Dia kemudian diasingkan ke sebuah desa terpencil bersama pelayannya, Mae Hwa (Jeon Mi Do).

Pejabat kerajaan yang berkuasa, Han Myong Hoe (Yoo Ji Tae) memilih Desa Nosan sebagai tempat pengasingan Danjong karena kondisi desa tersebut yang sangat miskin. Dia berpikir, kondisi itu akan membuat Danjong semakin depresi, lalu mengakhiri hidupnya.

Di desa itu, Danjong bertemu dengan Eom Heung Do (Yoo Hae Jin), Kepala Desa Nosan yang meminta warganya untuk memperlakukan dan merawat Danjong dengan baik. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan.