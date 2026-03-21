The King’s Warden Tembus 14 Juta Penonton, Salip Avengers: Endgame di Box Office Korea

Film The King’s Warden Tembus 14 Juta Penonton, Salip Avengers: Endgame di Box Office Korea. (Foto: Showbox)

SEOUL - Film The King’s Warden semakin tak terbendung di box office Korea. Tepat di hari ke-45 penayangannya, film itu berhasil menembus 14 juta penonton, pada Jumat (20/3/2026) pagi.

Dengan capaian tersebut, maka film arahan Jang Hang Jun itu tercatat sebagai film lokal kelima yang berhasil mencapai 14 juta penonton sepanjang sejarah box office Korea Selatan.

Rekor serupa sebelumnya pernah dicatatkan oleh The Admiral: Roaring Currents (17,61 juta penonton), Extreme Job (16,26 juta penonton), Along with the Gods: The Two Worlds (14,41 juta penonton), dan Ode to My Father (14,25 juta penonton).

Film The King’s Warden Tembus 14 Juta Penonton, Salip Avengers: Endgame di Box Office Korea. (Foto: Showbox)

Tak hanya itu, film The King’s Warden juga berhasil mengalahkan rekor box office sejumlah film Hollywood populer seperti Avengers: Endgame (13,93 juta penonton), Frozen 2 (13,74 juta penonton), dan Avatar (13,63 juta penonton).

Bersetting di tahun 1457, film The King’s Warden bercerita tentang King Danjong (Park Ji Hoon), raja kelima Kerajaan Joseon yang dikhianati oleh pamannya sendiri. Dia dilengserkan dari tahta dan diasingkan ke desa miskin di Provinsi Gangwon bernama Cheongnyeongpo.

Danjong yang masih remaja itu diasingkan ke desa itu dengan bekal seadanya dan hanya ditemani satu orang pelayan setianya. Di sana, dia bertemu dan membentuk aliansi dengan kepala desa bernama Eom Heung Do (Yoo Hae Jin).*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri