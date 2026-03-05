Sinopsis Film The King’s Warden: Kisah Raja Muda yang Diasingkan ke Desa Miskin

SEOUL - The King’s Warden menjadi angin segar industri perfilman Korea di awal tahun 2026. Memulai debut pada 4 Februari 2026, film arahan Jang Hang Jun itu sukses mendulang jutaan penonton.

Lembaga Perfilman Korea mengumumkan, film The King’s Warden resmi melampaui 9 juta penonton pada 4 Maret 2026, pukul 13.20 KST. Artinya, rekor itu diraih film tersebut hanya dalam waktu 27 hari setelah dirilis.

Selama 3 hari (27 Februari hingga 1 Maret 2026), film tersebut disaksikan oleh 1.750.998 penonton. Angka itu sukses melampaui rekor 12.12: The Day yang sebelumnya mencatatkan 1,21 juta penonton dalam 3 hari penayangannya.

Film bergenre sejarah itu diperkirakan akan melampaui 10 juta penonton dalam minggu pertama bulan Maret.

Sinopsis Film The King’s Warden

Film The King’s Warden dibuka dengan Danjong alias Yi Hongwi (Park Ji Hoon), raja muda era Joseon yang dilengserkan dari tahta oleh pamannya sendiri, Pangeran Suyang. Dia kemudian diasingkan ke sebuah desa terpencil bersama pelayan setianya, Mae Hwa (Jeon Mi Do).

Pejabat kerajaan yang berkuasa, Han Myong Hoe (Yoo Ji Tae) memilih Desa Nosan sebagai tempat pengasingan Danjong karena kondisi desa tersebut yang sangat miskin. Dia berpikir, kondisi itu akan membuat Danjong semakin depresi, lalu mengakhiri hidupnya.

Sinopsis Film The King's Warden. (Foto: Showbox)

Di desa itu, Danjong bertemu dengan Eom Heung Do (Yoo Hae Jin), Kepala Desa Nosan yang meminta warganya untuk memperlakukan dan merawat Danjong dengan baik. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan.

Heung Do yang baru pulang dari desa sebelah mendapat cerita kawasan itu menjadi makmur setelah melindungi seorang bangsawan yang diasingkan, namun kemudian dinyatakan tak bersalah. Bangsawan itu kemudian menghadiahi desa itu dengan banyak uang.