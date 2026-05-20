Kim So Hyun Gabung Film Baru Yoo Hae Jin dan Im Siwan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |18:30 WIB
Kim So Hyun Gabung Film Baru Yoo Hae Jin dan Im Siwan. (Foto: PEACHY)
SEOUL - Aktris Kim So Hyun akan berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film Modub. Dia akan beradu akting dengan Yoo Hae Jin dan Im Siwan yang telah lebih dahulu digaet untuk membintangi film tersebut.

Proyek ini akan menjadi film pertama So Hyun di mana dia akan menjadi pemeran utama setelah memasuki usia dewasa. 

Kim So Hyun Gabung Film Baru Yoo Hae Jin dan Im Siwan. (Foto: PEACHY)

Mengusung genre okultisme, Modub akan diarahkan oleh Kang Yoon Sung, sutradara di balik film populer The Outlaws. Sementara Showbox -yang menggarap film Exhuma- dipercaya untuk memproduksi film tersebut.

Penggarapan Modub mencuri perhatian warganet berkat keterlibatan Yoo Hae Jin dan Im Siwan. Seperti diketahui, film terakhir sang aktor, The King’s Warden, menuai sukses besar di bioskop dengan 16,85 juta penonton.

Kim So Hyun Gabung Film Baru Yoo Hae Jin dan Im Siwan. (Foto: Coupang Play/PlusM Entertainment)

Capaian itu membuat The King’s Warden tercatat sebagai film Korea paling laris kedua sepanjang masa. Sementara Im Siwan, mencuri perhatian pencinta drama Korea berkat aktingnya dalam Squid Game Season 2 dan 3. 

Saat ini, Modub sudah memasuki tahap praproduksi dengan target selesai pada akhir tahun 2026.*

