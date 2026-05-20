SEOUL - Aktris Kim So Hyun akan berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film Modub. Dia akan beradu akting dengan Yoo Hae Jin dan Im Siwan yang telah lebih dahulu digaet untuk membintangi film tersebut.

Proyek ini akan menjadi film pertama So Hyun di mana dia akan menjadi pemeran utama setelah memasuki usia dewasa.

Mengusung genre okultisme, Modub akan diarahkan oleh Kang Yoon Sung, sutradara di balik film populer The Outlaws. Sementara Showbox -yang menggarap film Exhuma- dipercaya untuk memproduksi film tersebut.

Penggarapan Modub mencuri perhatian warganet berkat keterlibatan Yoo Hae Jin dan Im Siwan. Seperti diketahui, film terakhir sang aktor, The King’s Warden, menuai sukses besar di bioskop dengan 16,85 juta penonton.

Capaian itu membuat The King’s Warden tercatat sebagai film Korea paling laris kedua sepanjang masa. Sementara Im Siwan, mencuri perhatian pencinta drama Korea berkat aktingnya dalam Squid Game Season 2 dan 3.

Saat ini, Modub sudah memasuki tahap praproduksi dengan target selesai pada akhir tahun 2026.*

