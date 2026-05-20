Melempem di Bioskop, Number One Justru Sukses Puncaki Chart Film Netflix

SEOUL - Film Number One sukses menempati puncak peringkat ‘Top 10 Film Terbaik Netflix Korea’ setelah dirilis pada 18 Mei 2026. Film ini akhirnya debut di platform OTT, 3 bulan setelah tayang di bioskop.

Film tersebut berkisah tentang Ha Min (Choi Woo Sik) yang tiba-tiba bisa melihat angka-angka misterius setiap kali dia memakan masakan ibunya. Dia kemudian menyadari, ibunya, Eun Sil (Jang Hye Jin) akan meninggal ketika angka nol muncul.

Karena itu, Ha Min berusaha keras untuk melindungi ibunya. Untuk mencegah kematian ibunya, Ha Min mulai berhenti memakan masakan ibunya. Mampukah Ha Min menghindar sepenuhnya dari sang ibu?

Film Number One diadaptasi dari novel berjudul You Have 328 Chances Left to Eat Your Mother’s Home-Cooked Meals karya novelis Jepang, Uwano Sora. Film berdurasi 105 menit itu diarahkan oleh sutradara Kim Tae Yong dengan budget produksi KRW4 miliar.

Namun saat dirilis di bioskop pada 11 Februari 2026, film ini hanya mampu menggaet 280.000 penonton selama penayangannya. Meski begitu, film ini mendapat rating cukup positif di antara penonton.