Yoo Hae Jin dan Im Siwan Berpotensi Adu Akting dalam Film Modub

SEOUL - Yoo Hae Jin dan Im Siwan dikabarkan akan beradu akting dalam film Modub. Pemberitaan tersebut dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor itu lewat keterangan singkat yang dirilis, pada 19 Mei 2026..

“Mereka mendapat tawaran untuk membintangi Modub. Saat ini, mereka mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” ujar Vast Entertainment dan THEBLACKLABEL selaku perwakilan Yoo Hae Jin dan Im Siwan seperti dikutip dari The Korea Times, pada Rabu (20/5/2026).

Mengusung genre okultisme, film Modub akan diarahkan oleh Kang Yoon Sung, sutradara film The Outlaws, Big Bet, dan Low Life. Selain duduk di kursi sutradara, dia juga bertindak sebagai produser dalam film tersebut.

Sejauh ini, belum ada informasi detail terkait alur cerita, daftar cast, maupun rencana perilisan film tersebut di bioskop. Namun tim produksi memastikan, proses syuting film Modub akan dimulai pada akhir Agustus mendatang.

Proyek terbaru Yoo Hae Jin ini sangat dinantikan warganet setelah sukses besar film terakhirnya, The King's Warden. Film yang juga dibintangi Park Ji Hoon tersebut sukses menjadi ‘film terlaris kedua Korea sepanjang masa’ dengan 16,33 juta penonton.

Tak hanya sukses di pasaran, Yoo Hae in juga sukses memenangkan daesang alias penghargaan utama di ajang bergengsi Baeksang Arts Awards 2026. Selain itu, film tersebut juga memenangkan penghargaan Best New Actor Dan Gucci Impact Award.*

