Hyun Bin dan Yoo Hae Jin Kembali Bintangi Confidential Assignment 3, Tayang Tahun Depan

SEOUL - Film Confidential Assignment 3 akan segera digarap. SPOTV News melaporkan, produksi sekuel ketiga yang kabarnya akan mengambil judul The Final itu masih dalam tahap persiapan.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh rumah produksi, JK Film, pada 1 April 2026. “Jadwal produksi rencananya akan dimulai tahun ini dengan target rilis tahun depan,” ujar rumah produksi itu dikutip dari THE FACT, pada Kamis (2/4/2026).

JK Film mengungkapkan, skenario Confidential Assignment 3 nyaris rampung. Saat ini, rumah produksi itu sedang dalam proses mengkoordinasikan jadwal para cast agar proses syuting bisa segera dimulai.

Film Confidential Assignment pertama kali dirilis pada 2017. Kisahnya tentang detektif Korea Utara, Rim Chul Ryung (Hyun Bin) yang menjalankan joint investigation dengan seorang polisi Korea Selatan bernama Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin).

Saat itu, film ini menuai sukses dengan total 7,81 juta penonton. Sekitar 5 tahun kemudian, tepatnya pada 2022, JK Film merilis Confidential Assignment 2: International. Dengan tambahan Yoona SNSD dan Daniel Henney dalam jajaran pemainnya, film tersebut sukses menggaet 6,98 juta penonton.

Dengan kesuksesan dua film sebelumnya, maka penggemar film Korea menantikan kejutan apa yang akan dihadirkan Hyun Bin dan Yoo Hae Jin dalam Confidential Assignment 3.*

