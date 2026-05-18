Ma Dong Seok Mulai Syuting Film The Roundup 5 Pertengahan 2026  

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |16:30 WIB
Ma Dong Seok bersama Seo Hyun Woo dan Kim Jae Yeong akan mulai syuting The Roundup 5, pada pertengahan tahun 2026. (Foto: Bigpunch Pictures)
SEOUL - Seo Hyun Woo menjadi aktor terbaru yang dikonfirmasi membintangi sekuel kelima film The Roundup. Kabar tersebut, diumumkan langsung oleh agensi sang aktor, pada 18 Mei 2026. 

“Seo Hyun Woo akan beradu akting dengan Ma Dong Seok dan Kim Jae Yeong dalam The Roundup 5,” kata JUST Entertainment selaku agensi sang aktor seperti dikutip dari Sports Chosun, pada Senin (18/5/2026). 

Memulai karier aktingnya pada 2010, aktor 42 tahun tersebut dikenal lewat sederet karyaya dari A Taxi Driver, Flower of Evil, Uncle Samsik, Veteran, My Mister, The Fiery Priest 2, A Shop for Killers, dan Climax

Ma Dong Seok bersama Seo Hyun Woo dan Kim Jae Yeong akan mulai syuting The Roundup 5, pada pertengahan tahun 2026.

Dengan dikonfirmasinya cast utama The Roundup 5, maka Ma Dong Seok, Seo Hyun Woo, dan Kim Jae Yeong akan memulai syuting, pada Semester II-2026.

The Roundup merupakan salah satu film seri terpanjang Korea Selatan yang bercerita tentang detektif Ma Seok Do (Ma Dong Seok) yang harus menghadapi kasus berkaitan dengan organisasi kriminal.

Seri pertama The Outlaws dirilis pada 3 Oktober 2017. Selanjutnya, tayang juga The Roundup (1 Juni 2022), The Roundup: No Way Out (7 Juni 2023), dan The Roundup: Punishment (24 April 2024).

Film The Roundup terbilang laris manis di box office. Bahkan, tiga sekuel terakhirnya sukses menggaet 10 juta penonton. Secara akumulatif, tiga sekuel The Roundup ditonton lebih dari 40 juta penonton.*

(SIS)

