Sinopsis Aira Eps 5: Adrian Kecelakaan di Hari Pernikahannya dengan Aira

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hari pernikahan Aira dan Adrian akhirnya tiba. Adrian yang sedang menuju akad mengalami kecelakaan parah dan tak sadarkan diri. Aira menyusul ke rumah sakit dan menyaksikan detik-detik terakhir Adrian yang sempat memasangkan cincin dan menyatakan cinta sebelum meninggal. Adrian meninggal dunia, meninggalkan Aira dalam duka mendalam. Tetapi Aira berusaha untuk kuat. Setelah pemakaman, Laras mendesak Aira untuk segera menikah lagi demi status anak dan bahkan guilt trip Farhan.

Haris diliputi rasa bersalah dan mulai mencurigai Edwin terkait perampokan dan kekerasan yang menimpa Aira karena menemukan fakta bahwa kalung milik Edwin sama seperti kalung milik perampok. Edwin panik dan curhat ke Jacky yang berusaha menenangkannya.

Farhan kecelakaan. Ia ditemui Haris dan dibawa pulang ke rumah Farhan. Di rumah terjadi pertengkaran dengan Laras hingga hal itu memojokkan kondisi Aira.

Apakah Haris dapat segera membuktikan kecurigaannya pada Edwin? Apa yang akan ia lakukan untuk menolong Aira? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



