Super Seru! Siap Bertemu Langsung Pemain 99 Nama Cinta di Dahsyat Meet & Greet di Batavia PIK

JAKARTA - Acara Dahsyat Meet & Greet kembali hadir menyapa para penggemar dengan rangkaian acara yang seru dan penuh hiburan. Kali ini, kegiatan tersebut akan digelar di Batavia PIK pada Sabtu, 14 Maret 2026 mulai pukul 16.00 hingga 20.00 WIB.

Acara ini menjadi kesempatan istimewa bagi para penggemar sinetron 99 Nama Cinta untuk bertemu langsung dengan para pemainnya. Tiga bintang yang akan hadir menyapa pengunjung adalah Isel Fricella, Virza Logika, dan Elgi Purnama. Dalam sesi meet & greet tersebut, pengunjung dapat berinteraksi secara langsung, berfoto bersama, serta merasakan kedekatan dengan artis favorit mereka.

Tidak hanya menghadirkan para pemain sinetron, Dahsyat Meet & Greet juga akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan spesial. Anggis Devaki siap menghibur dengan suara emasnya. Keseruan acara juga semakin lengkap dengan hadirnya karakter animasi favorit keluarga seperti Kiko dan Entong yang siap menghibur anak-anak dan seluruh pengunjung dengan berbagai aktivitas seru.

Jangan lewatkan keseruannya! Datang dan saksikan langsung Dahsyat Meet & Greet pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Alun-alun Batavia PIK mulai pukul 16.00 WIB. Ajak keluarga dan teman untuk menikmati hiburan seru bersama artis favorit dan rasakan pengalaman meet & greet yang tak terlupakan!

