Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Super Seru! Siap Bertemu Langsung Pemain 99 Nama Cinta di Dahsyat Meet & Greet di Batavia PIK

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |23:01 WIB
Super Seru! Siap Bertemu Langsung Pemain <i>99 Nama Cinta</i> di Dahsyat Meet & Greet di Batavia PIK
Meet and Greet
A
A
A

JAKARTA - Acara Dahsyat Meet & Greet kembali hadir menyapa para penggemar dengan rangkaian acara yang seru dan penuh hiburan. Kali ini, kegiatan tersebut akan digelar di Batavia PIK pada Sabtu, 14 Maret 2026 mulai pukul 16.00 hingga 20.00 WIB.

Acara ini menjadi kesempatan istimewa bagi para penggemar sinetron 99 Nama Cinta untuk bertemu langsung dengan para pemainnya. Tiga bintang yang akan hadir menyapa pengunjung adalah Isel Fricella, Virza Logika, dan Elgi Purnama. Dalam sesi meet & greet tersebut, pengunjung dapat berinteraksi secara langsung, berfoto bersama, serta merasakan kedekatan dengan artis favorit mereka.

Tidak hanya menghadirkan para pemain sinetron, Dahsyat Meet & Greet juga akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan spesial. Anggis Devaki siap menghibur dengan suara emasnya. Keseruan acara juga semakin lengkap dengan hadirnya karakter animasi favorit keluarga seperti Kiko dan Entong yang siap menghibur anak-anak dan seluruh pengunjung dengan berbagai aktivitas seru.

Jangan lewatkan keseruannya! Datang dan saksikan langsung Dahsyat Meet & Greet pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Alun-alun Batavia PIK mulai pukul 16.00 WIB. Ajak keluarga dan teman untuk menikmati hiburan seru bersama artis favorit dan rasakan pengalaman meet & greet yang tak terlupakan!

Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika 
ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. 

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/598/3206359//mencintai_ipar_sendiri-91oI_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 110: Dihajar Rafka yang Menuntut Balas, Rafki Tak Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/33/3206333//amanah_wali_8-4gLd_large.JPG
Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 20: Tomi Nyasar Cari Leha, Herman Curigai James
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/598/3206114//mencintai_ipar_sendiri-ji8A_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 109: Rafka Terror Keluarga Darma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/598/3206107//amanah_wali_8-P4H7_large.JPG
Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 20: Isu Musholla Akan Diserang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/598/3205907//amanah_wali_8-mEPF_large.JPG
Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 19: Apoy Lancarkan Strategi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/598/3205258//banyak_jalan_menuju_surga-ehBS_large.JPG
Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 16: Soleh Intai Peneror, Kobar Mundur dari Annisa?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement