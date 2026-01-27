Sinopsis Aira Eps 3: Aira Diminta Aborsi, Edwin Panik Atas Temuan Polisi

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.



Aira shock saat dokter memastikan ia hamil 6 minggu. Dunia terasa runtuh dan ia kabur dari klinik tanpa pamit. Aira yang menghilang membuat Selly dan Nindy panik sementara Farhan turun tangan mencarinya. Aira hampir tertabrak mobil Haris. Trauma membuatnya histeris hingga akhirnya Haris mengantar pulang dan amplop hasil tes hamil terjatuh di mobil Haris tanpa sepengetahuan Aira.



Laras menyarankan aborsi, namun Farhan menolak keras dan bertekad melindungi Aira. Edwin mulai panik saat mendengar polisi menemukan DNA pemerkosa Aira dan DNA kalung milik perampok sama. Jacky menenangkannya dan berkata bahwa polisi belum mempunyai sample pembanding.



Apakah Haris akan mengetahui kehamilan Aira? Akankah polisi mengungkap pelaku pemerkosaan terhadap Aira?



