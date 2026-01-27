Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aira Eps 3: Aira Diminta Aborsi, Edwin Panik Atas Temuan Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:01 WIB
Sinopsis Aira Eps 3: Aira Diminta Aborsi, Edwin Panik Atas Temuan Polisi
Aira
A
A
A

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Aira shock saat dokter memastikan ia hamil 6 minggu. Dunia terasa runtuh dan ia kabur dari klinik tanpa pamit. Aira yang menghilang membuat Selly dan Nindy panik sementara Farhan turun tangan mencarinya. Aira hampir tertabrak mobil Haris. Trauma membuatnya histeris hingga akhirnya Haris mengantar pulang dan amplop hasil tes hamil terjatuh di mobil Haris tanpa sepengetahuan Aira.

Laras menyarankan aborsi, namun Farhan menolak keras dan bertekad melindungi Aira. Edwin mulai panik saat mendengar polisi menemukan DNA pemerkosa Aira dan DNA kalung milik perampok sama. Jacky menenangkannya dan berkata bahwa polisi belum mempunyai sample pembanding.

Apakah Haris akan mengetahui kehamilan Aira? Akankah polisi mengungkap pelaku pemerkosaan terhadap Aira? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sinetron Sinetron RCTI Aira
Telusuri berita celebrity lainnya
