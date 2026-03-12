Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 22: Herman Dituduh Curi Motor

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Herman tiba-tiba membuat Untung dan Ismet bingung dengan kecurigaannya pada James, sampai-sampai mereka malah menuduh Herman ingin mencuri motor. Kehebohan kocak itu berubah jadi aksi mata-mata dadakan ketika mereka diam-diam mengintip rumah James. Saat James keluar dengan motornya, Herman langsung mengejarnya, membuat Untung dan Ismet yang penasaran ikut terseret dalam penyelidikan yang setengah serius, setengah ngawur.

Di sisi lain, Sultan sedang pusing sendiri karena sikap Rani yang dingin dan kemunculan James yang makin dekat dengannya. Herman justru makin yakin ada sesuatu yang mencurigakan pada James. Malam harinya, niat Sultan untuk sholat tahajud berubah jadi aksi kejar-kejaran kocak ketika mereka melihat sosok misterius berkeliaran di sekitar rumah Pak Ma’ruf.

Meski sosok itu kabur, jejaknya justru mengarah ke rumah James, membuat kecurigaan semakin besar. Sementara itu, berbagai kesalahpahaman lucu terus terjadi di kampung, dari Tomi yang dikira mau melamar Leha sampai Tedi dan Jeri yang malah dianggap pengemis. Di tengah kekacauan yang penuh tawa itu, satu pertanyaan mulai muncul, apakah James benar-benar menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan?

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



