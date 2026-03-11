Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 110: Dihajar Rafka yang Menuntut Balas, Rafki Tak Melawan

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Hari pernikahan pun tiba di sebuah villa Wijaya di Puncak. Kedua keluarga datang dan persiapan akad berlangsung. Rafki masih sangat gugup dan berlatih ijab kabul agar tidak salah. Di saat yang sama, Hendar datang bersama Shilla sebagai pasangan. Sementara itu rencana jahat Rafka mulai berjalan. Seorang kurir suruhan Rafka mengirim paket hadiah ke lokasi pernikahan yang ternyata berisi bom rakitan. Arta yang menerima paket itu curiga karena mendengar suara timer dari dalam kotak.

Arta dan Naomi segera membawa paket tersebut menjauh dari lokasi acara agar tidak membahayakan para tamu. Setelah diperiksa, ternyata benar paket itu adalah bom dengan waktu hitung mundur yang hampir habis. Mereka langsung berlari menjauh sebelum bom meledak. Ledakan tidak terlalu besar, tetapi Arta terluka karena melindungi Naomi. Sementara itu di lokasi pernikahan, akad tetap berlangsung. Rafki sempat dua kali salah mengucapkan ijab kabul karena gugup, tetapi akhirnya berhasil mengucapkannya dengan benar. Para saksi menyatakan sah dan Rafki serta Ayuna resmi menjadi suami istri.

Rafka muncul di tengah pesta pernikahan Rafki dan Ayuna di villa Puncak. Rafka yang dianggap sudah meninggal ternyata masih hidup dan langsung menghajar Rafki tanpa ampun, meski terbatas dengan penyakit autoimunnya. Rafki sama sekali tidak membalas pukulan. Rafka menuduh Rafki mencoba membunuhnya, merampas posisinya, dan merebut Ayuna yang ia klaim masih sah sebagai istrinya.

Bagaimana kelanjutan pesta Ayuna? Apa yang akan dilakukan Rafki dalam menghadapi Rafka? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

