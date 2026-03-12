Sinopsis 99 Nama Cinta Eps 15: Kiblat Beri Klarifikasi Pada Talia, Husna Temukan Rahasia?

JAKARTA - '99 Nama Cinta' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia yaitu Dimas Anggara, Yuriska Patricia, Isel Fricella, Andhara Early, Carlo Milk, Maura Gabrielle, Laura Abbas Jackson, Elgi Purnama, Clara Kaizer, Lilis Suganda, Rahman Yacob, dan sederet aktor dan aktris berbakat lainnya.

Kiblat sedang menyimpan tas milik Ahmad untuk mencari kontak keluarga ketika menemukan sebuah amplop dari RS Alexandria Sudan. Ia hampir membukanya, tapi teralihkan oleh kedatangan Talia. Kiblat yang berduka dipeluk oleh Talia. Setelah itu Talia mengajak Kiblat ke Taman Bukit Puspawarna untuk menenangkan diri, dan di sana keduanya saling berbagi cerita soal kehilangan, diselingi momen jenaka saat Talia mengaku kata-kata bijaknya tadi didapat dari browsing di kantin. Kiblat kemudian mengaku bahwa alasan ia menawari Husna ikut mobilnya adalah karena mereka searah, dan ia meyakinkan tidak ada rasa apa-apa.

Kembali di pesantren, Bambu menyerahkan surat hasil test HIV Kiblat (tanpa amplop, kusut karena pernah diremas Kiblat) dan memintanya dibawa sendiri. Kiblat menolak karena takut Talia atau orang tuanya menemukan surat itu, lalu meminta Bambu menyimpannya terlebih dahulu. Bambu menyisipkan surat itu ke dalam sebuah buku bersampul biru di meja ruang pengajar. Ketika Bambu dan Ojan terburu-buru pergi mengantar santri bernama Winda yang tiba-tiba kejang dan pingsan, buku itu jatuh dari meja. Husna yang masuk ke ruang pengajar mengambil buku itu.

Apakah Husna akan mengetahui hasil test HIV Kiblat? Saksikan layar drama RCTI 99 Nama Cinta hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.



