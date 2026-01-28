Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 72: Rafki Nyatakan Cinta Pada Ayuna

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Shilla dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan akibat stres dan kelelahan. Pemeriksaan USG memastikan ia tidak hamil, melainkan mengalami kista ovarium jinak. Hendar merasa lega meski Shilla tetap harus menjalani kontrol medis. Ketegangan muncul saat mereka berpapasan dengan Darma dan Nila. Untuk menutupi hubungan sebenarnya, Hendar berbohong dengan mengaku hanya menolong perempuan yang pingsan di minimarket, sementara Shilla bersikap formal dan mengaku sebagai asisten pribadi Nila di Cleva Innovation.

Sementara itu, perjalanan Ayuna dan Rafki berubah menjadi mimpi buruk saat hujan deras mengguyur kawasan perbukitan Wanasari. Tanah longsor tiba-tiba menghantam mobil mereka hingga terjebak dan terkubur. Ayuna mengalami benturan di kepala dan mulai kehabisan oksigen, sementara Rafki berusaha menenangkannya di tengah kepanikan. Dalam kondisi kritis dan merasa ajal semakin dekat, Rafki akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ayuna, mengungkapkan cinta yang selama ini ia pendam.

