HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 72: Rafki Nyatakan Cinta Pada Ayuna

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |18:02 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 72: Rafki Nyatakan Cinta Pada Ayuna
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Shilla dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan akibat stres dan kelelahan. Pemeriksaan USG memastikan ia tidak hamil, melainkan mengalami kista ovarium jinak. Hendar merasa lega meski Shilla tetap harus menjalani kontrol medis. Ketegangan muncul saat mereka berpapasan dengan Darma dan Nila. Untuk menutupi hubungan sebenarnya, Hendar berbohong dengan mengaku hanya menolong perempuan yang pingsan di minimarket, sementara Shilla bersikap formal dan mengaku sebagai asisten pribadi Nila di Cleva Innovation.

Sementara itu, perjalanan Ayuna dan Rafki berubah menjadi mimpi buruk saat hujan deras mengguyur kawasan perbukitan Wanasari. Tanah longsor tiba-tiba menghantam mobil mereka hingga terjebak dan terkubur. Ayuna mengalami benturan di kepala dan mulai kehabisan oksigen, sementara Rafki berusaha menenangkannya di tengah kepanikan. Dalam kondisi kritis dan merasa ajal semakin dekat, Rafki akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ayuna, mengungkapkan cinta yang selama ini ia pendam.

Bagaimana reaksi Ayuna terhadap ungkapan perasaan Rafki? Akankah Ayuna dan Rafki segera mendapat pertolongan? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
