Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 71: Munculnya Pria Yang Diduga Rafka

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.



Rafki dan Ayuna menerima rekaman CCTV dekat minimarket. Ada seseorang yang mirip Rafka. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa Rafka masih hidup. Rafki dan Ayuna lantas mendatangi tempat CCTV itu dan menanyakan ke kasir mini market, apakah sempat melihat orang yang ada dalam CCTV. Kasir mini market itu memberitahu orang itu selalu menggunakan masker dan hoodie, juga alamat kosnya.



Sementara itu, Rafki semakin tertekan ketika menerima email misterius yang secara personal menyerangnya dan menuduhnya “mencuri hidup orang lain”, seolah dikirim langsung oleh Rafka. Rafki dan Ayuna terus mencari tahu siapa sebenarnya pengirim email itu.



Shilla semakin mual-mual, membuatnya menyadari tanda-tanda kehamilan yang selama ini ia sangkal. Panik dan takut rencananya hancur, ia nekat mencari klinik aborsi ilegal secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Hendar yang mulai mencurigai gerak-geriknya. Shilla yang melihat orang-orang kesakitan di klinik itu jadi berubah ketakutan dan berpikir yang tidak-tidak.



Apakah Shilla urung melakukan aborsi? Benarkah sosok pria yang dicurigai Ayuna dan Rafki adalah Rafka? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.



