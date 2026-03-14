Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 112, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 112 berkisah tentang Rafka yang setuju pulang ke rumah Darma dengan dua syarat: Ayuna dan Rafki ikut tinggal di rumah itu dan Darma tidak mengubah wasiat.

Dengan begitu, seluruh warisan akan tetap menjadi hak Rafka. Darma terpaksa menyetujui keduanya. Rafka pura-pura menurut, tapi niatnya sebenarnya adalah memanfaatkan situasi untuk membalas dendam.

Keesokan paginya Rafka datang ke rumah ditemani Tristan. Darma menyambut hangat, tapi Nila ketakutan karena khawatir kebohongannya selama ini akan terbongkar oleh Rafka. Di hari yang sama, Rafka langsung bersikap kasar pada Lilis.

Dia mengambil semua pakaian Rafki dari kamar dan membakarnya di halaman belakang sebagai tanda bahwa kamar itu adalah miliknya. Saat bulan madu ke Bandung, Rafki dan Ayuna pindah dari hotel sederhana ke villa milik Baskoro.

Tanpa mereka tahu, anak buah Rafka sudah mengintai mereka sejak tiba di villa. Saat Rafki dan Ayuna sedang berbaring santai di tepi danau setelah memancing, anak buah Rafka mendorong bebatuan besar dari atas tebing ke arah mereka.