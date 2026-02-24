Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8: Wali Terima Teror Misterius

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |13:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8: Wali Terima Teror Misterius
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 8 bercerita tentang isu penjualan musala yang membuat suasana Kampung Kulon memanas. Di musala, Untung meyakini Sultan sengaja mendekati Ma’ruf demi mengambil surat-surat penting.

Sementara Tomi dan Ovie mulai ragu antara fitnah dan fakta. Di sisi lain, kabar burung dari warga, desas-desus developer, dan identitas Sultan yang misterius menambah ketegangan, membuat semua orang saling mencurigai tanpa tahu siapa yang sebenarnya berbohong.

Ketegangan memuncak saat Sultan membela diri di hadapan Rani dan Ma’ruf, sementara saksi-saksi justru mengungkapkan, Untung adalah yang menyebarkan fitnah. Kebenaran seolah semakin kabur, antara niat baik Sultan dan kemungkinan pengkhianat di dalam kampung.

Di balik semua itu, Sultan diam-diam berusaha mengambil sesuatu di dalam tasnya yang disimpan di plafon musala. Hal itu, membuat niat Sultan semakin dipertanyakan warga.

Ketika kontrakan Wali tiba-tiba diacak-acak dengan ancaman misterius di dinding, kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Tidak ada barang hilang, tapi pesan itu jelas, bahwa ada pihak yang ingin mereka pergi. Sultan menuding Sunar, sementara Apoy mulai mencari bukti tentang surat-surat musala.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202900/amanah_wali-dDJE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 5: Sultan Bersekongkol dengan Sunar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202876/banyak_jalan_menuju_surga-0UyL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 4: Ketika Eep Ngebet Kobar Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202805/99_nama_cinta-fZUt_large.jpeg
Sinetron 99 Nama Cinta: Kisah Cinta 2 Dunia Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202777/banyak_jalan_menuju_surga-7u95_large.jpg
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202714/mencintai_ipar_sendiri-LdSZ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202688/amanah_wali-xof5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement