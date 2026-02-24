Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8: Wali Terima Teror Misterius

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 8 bercerita tentang isu penjualan musala yang membuat suasana Kampung Kulon memanas. Di musala, Untung meyakini Sultan sengaja mendekati Ma’ruf demi mengambil surat-surat penting.

Sementara Tomi dan Ovie mulai ragu antara fitnah dan fakta. Di sisi lain, kabar burung dari warga, desas-desus developer, dan identitas Sultan yang misterius menambah ketegangan, membuat semua orang saling mencurigai tanpa tahu siapa yang sebenarnya berbohong.

Ketegangan memuncak saat Sultan membela diri di hadapan Rani dan Ma’ruf, sementara saksi-saksi justru mengungkapkan, Untung adalah yang menyebarkan fitnah. Kebenaran seolah semakin kabur, antara niat baik Sultan dan kemungkinan pengkhianat di dalam kampung.

Di balik semua itu, Sultan diam-diam berusaha mengambil sesuatu di dalam tasnya yang disimpan di plafon musala. Hal itu, membuat niat Sultan semakin dipertanyakan warga.

Ketika kontrakan Wali tiba-tiba diacak-acak dengan ancaman misterius di dinding, kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Tidak ada barang hilang, tapi pesan itu jelas, bahwa ada pihak yang ingin mereka pergi. Sultan menuding Sunar, sementara Apoy mulai mencari bukti tentang surat-surat musala.