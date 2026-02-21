Advertisement
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 4: Ketika Eep Ngebet Kobar Dipenjara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |14:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Banyak Jalan Menuju Surga episode 4 bercerita tentang Eep dan Hendi yang menyambangi rumah Kobar untuk menemui Mak Ela. Eep berpura-pura babak belur habis dipukuli oleh Kobar. Tujuannya, agar Mak Ela mengusir Kobar dari rumahnya.

Mak Ela yang melihat Eep babak belur tidak percaya kalau itu perbuatan Kobar. Hendi terus mendesak Mak Ela dan ingin melaporkan Kobar ke polisi agar dipenjara. Mak Ela langsung pingsan mendengar hal tersebut. Hendi dan Eep yang panik pun kabur meninggalkan Mak Ela yang pingsan di depan rumahnya.

Kobar yang melihat Mak Ela tergeletak di depan rumah mengiranya sudah meninggal. Ia menghubungi Soleh untuk meminta pertolongan. Soleh yang panik lalu menelpon Dadang, memberitahu kalau Mak Ela meninggal dan mengajaknya untuk segera ke rumah Kobar.

Kobar, Soleh, dan Dadang mengantar Mak Ela ke puskesmas. Beruntung Mak Ela cepat mendapat pertolongan di puskesmas. Suster Anisa menjelaskan kalau Mak Ela tidak meninggal, tapi hanya kena cardiac arrest alias henti jantung mendadak.

Mendengar penjelasan suster Anisa, Kobar tampak tenang. Mak Ela yang sudah siuman menceritakan kejadian yang dialaminya. Kobar kesal karena merasa difitnah oleh Eep dan Hendi. Kobar yang tersulut emosi langsung mendatangi Eep.

