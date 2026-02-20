Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

inopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI

Bebas dari tuduhan, Soleh panjat rumah dalam sinetron BKARTA - JAKARTA - Sinopsis sinetron Banyak Jalan Menuju Surga episode 3 bercerita tentang Dadang yang mengantongi bukti rekaman kebohongan Eep. Dia kemudian menyusul Soleh ke balai desa untuk menunjukkan bukti rekaman tersebut. 

Dadang tidak menyadari kalau bukti rekaman tersebut ternyata sudah dihapus oleh Melisa. Hal itu dilakukannya karena Dadang selalu menemui dan membela Soleh. 

Sesampainya di Balai Desa, Dadang panik karena bukti rekaman tersebut tidak ditemukan. Dadang pun disoraki warga dan dituduh bersekongkol dengan Soleh. 

Balai Desa pun ricuh. Dadang membela diri dan mengatakan semua itu ulah Tatang. Tio yang melihat kejadian itu merasa kasihan ke Soleh. Ia pun akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya.

Setelah dinyatakan tidak bersalah Soleh pulang dan membujuk Unang untuk membukakan pintu rumah. Soleh terus memanggil Unang dan meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202714/mencintai_ipar_sendiri-LdSZ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202688/amanah_wali-xof5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/598/3202387/banyak_jalan_menuju_surga-KWgM_large.jpeg
Banyak Jalan Menuju Surga: Perjalanan 3 Sahabat untuk Bertobat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/598/3202048/amanah_wali_8-OKD3_large.jpeg
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198621/sinetron_aira-zuUi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 6, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/598/3198077/sinopsis_sinetron_aira-b3Ww_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 4, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement