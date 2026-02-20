Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI

Bebas dari tuduhan, Soleh panjat rumah dalam sinetron BKARTA - JAKARTA - Sinopsis sinetron Banyak Jalan Menuju Surga episode 3 bercerita tentang Dadang yang mengantongi bukti rekaman kebohongan Eep. Dia kemudian menyusul Soleh ke balai desa untuk menunjukkan bukti rekaman tersebut.

Dadang tidak menyadari kalau bukti rekaman tersebut ternyata sudah dihapus oleh Melisa. Hal itu dilakukannya karena Dadang selalu menemui dan membela Soleh.

Sesampainya di Balai Desa, Dadang panik karena bukti rekaman tersebut tidak ditemukan. Dadang pun disoraki warga dan dituduh bersekongkol dengan Soleh.

Balai Desa pun ricuh. Dadang membela diri dan mengatakan semua itu ulah Tatang. Tio yang melihat kejadian itu merasa kasihan ke Soleh. Ia pun akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya.

Setelah dinyatakan tidak bersalah Soleh pulang dan membujuk Unang untuk membukakan pintu rumah. Soleh terus memanggil Unang dan meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu.