Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 5: Sultan Bersekongkol dengan Sunar?

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 5 bercerita tentang isu panas yang tersebar di kampung. Sultan dituduh bersekongkol dengan Sunar.

Tak hanya itu, Sultan juga dituduh menjadi mata-mata developer yang ingin merebut musala. Warga yang marah mulai menekan siapa pun yang dekat dengan Sultan.

Sementara Faank dan Tomi mengetahui kabar itu datang dari orang-orang tak dikenal yang mungkin sengaja memprovokasi. Di tengah kebingungan, kebenaran terasa makin kabur.

Lalu siapa yang sebenarnya memutarbalikkan cerita? Di lain pihak, Sultan justru terlihat akrab dengan Sunar di warung Mira, seolah menguatkan kecurigaan semua orang.

Namun di balik tawa dan percakapan santai, rencana rahasia tentang CCTV dan langkah-langkah mencurigakan mulai terungkap.