Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 5: Sultan Bersekongkol dengan Sunar?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 5: Sultan Bersekongkol dengan Sunar?
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 5: Sultan Bersekongkol dengan Sunar? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 5 bercerita tentang isu panas yang tersebar di kampung. Sultan dituduh bersekongkol dengan Sunar.

Tak hanya itu, Sultan juga dituduh menjadi mata-mata developer yang ingin merebut musala. Warga yang marah mulai menekan siapa pun yang dekat dengan Sultan.

Sementara Faank dan Tomi mengetahui kabar itu datang dari orang-orang tak dikenal yang mungkin sengaja memprovokasi. Di tengah kebingungan, kebenaran terasa makin kabur.

Lalu siapa yang sebenarnya memutarbalikkan cerita? Di lain pihak, Sultan justru terlihat akrab dengan Sunar di warung Mira, seolah menguatkan kecurigaan semua orang. 

Namun di balik tawa dan percakapan santai, rencana rahasia tentang CCTV dan langkah-langkah mencurigakan mulai terungkap. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202876/banyak_jalan_menuju_surga-0UyL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 4: Ketika Eep Ngebet Kobar Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202805/99_nama_cinta-fZUt_large.jpeg
Sinetron 99 Nama Cinta: Kisah Cinta 2 Dunia Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202777/banyak_jalan_menuju_surga-7u95_large.jpg
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202714/mencintai_ipar_sendiri-LdSZ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202688/amanah_wali-xof5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 4, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/598/3202387/banyak_jalan_menuju_surga-KWgM_large.jpeg
Banyak Jalan Menuju Surga: Perjalanan 3 Sahabat untuk Bertobat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement