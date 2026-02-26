Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 11: Ketika Sunar Menebar Ancaman

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 11 bercerita tentang Tedi yang tega menjual jaket sahabatnya demi bertahan hidup, sementara Jeri menggigil menahan lapar dan kecewa.

Namun harapan samar tentang uang besar dari Sultan membuat mereka tetap menunggu nasib yang tak pasti. Tanpa mereka sadari, rahasia yang disembunyikan Sultan di musala justru mulai menyeretnya pada kegelisahan dan kecurigaan yang semakin dalam.

Pagi harinya, konflik melebar, Sunar menebar ancaman dan tipu daya demi keuntungan developer dan dirinya sendiri. Ikim mulai ragu pada kesetiaannya, sementara Apoy dan Faank bersiap membuka kebenaran dengan membawa surat-surat penting yang bisa membalik keadaan.

Di balik obrolan santai, terselip ketakutan, fitnah, dan kecurigaan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Ketika Sultan tiba-tiba diajak Apoy menemui pihak developer, semua orang bertanya-tanya, apakah ia saksi kunci, korban jebakan, atau justru pelaku yang menyimpan rahasia terbesar?

Antara cinta, uang, dan perebutan musala, satu keputusan akan membuka fakta mengejutkan yang bisa menghancurkan kepercayaan seluruh warga. Saksikan sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan hanya di RCTI, pada Kamis (26/2/2026), pukul 17.00 WIB.

Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika terjadi gangguan, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri