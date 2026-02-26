Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 11: Ketika Sunar Menebar Ancaman

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:30 WIB
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 11: Ketika Sunar Menebar Ancaman
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 11: Ketika Sunar Menebar Ancaman. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 11 bercerita tentang Tedi yang tega menjual jaket sahabatnya demi bertahan hidup, sementara Jeri menggigil menahan lapar dan kecewa.

Namun harapan samar tentang uang besar dari Sultan membuat mereka tetap menunggu nasib yang tak pasti. Tanpa mereka sadari, rahasia yang disembunyikan Sultan di musala justru mulai menyeretnya pada kegelisahan dan kecurigaan yang semakin dalam.

Pagi harinya, konflik melebar, Sunar menebar ancaman dan tipu daya demi keuntungan developer dan dirinya sendiri. Ikim mulai ragu pada kesetiaannya, sementara Apoy dan Faank bersiap membuka kebenaran dengan membawa surat-surat penting yang bisa membalik keadaan. 

Di balik obrolan santai, terselip ketakutan, fitnah, dan kecurigaan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Ketika Sultan tiba-tiba diajak Apoy menemui pihak developer, semua orang bertanya-tanya, apakah ia saksi kunci, korban jebakan, atau justru pelaku yang menyimpan rahasia terbesar? 

Antara cinta, uang, dan perebutan musala, satu keputusan akan membuka fakta mengejutkan yang bisa menghancurkan kepercayaan seluruh warga. Saksikan sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan hanya di RCTI, pada Kamis (26/2/2026), pukul 17.00 WIB.

Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika terjadi gangguan, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/598/3203391/amanah_wali_8-PVgA_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 8: Wali Terima Teror Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202900/amanah_wali-dDJE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8 Episode 5: Sultan Bersekongkol dengan Sunar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202876/banyak_jalan_menuju_surga-0UyL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 4: Ketika Eep Ngebet Kobar Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/598/3202805/99_nama_cinta-fZUt_large.jpeg
Sinetron 99 Nama Cinta: Kisah Cinta 2 Dunia Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202777/banyak_jalan_menuju_surga-7u95_large.jpg
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 3, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/598/3202714/mencintai_ipar_sendiri-LdSZ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement