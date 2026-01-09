Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 467, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |15:10 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 467, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 467, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 467 bercerita tentang Niken dan Febi yang menyebarkan gossip di sekolah bahwa Arsy seorang pencuri.

Mereka mencoba memengaruhi Ale agar menjauh dari Arsy. Di sisi lain, Amira dan Biru mendatangi Vernie untuk mencari kebenaran. Vernie tetap bersikeras Arsy bersalah.

Di sisi lain, Damar sempat menentang keputusan Biru dan Amira untuk menampung Arsy. Namun akhirnya, dia menerima Arsy bekerja paruh waktu di Resto Purnama bersama Ale sebagai seniornya.

Mereka masih sering cekcok akibat salah paham, namun momen itu justru disalahartikan oleh Niken dan Febi. Mereka datang ke restoran dengan niat buruk.

Sementara di rumah, Arkana dengan polosnya memberikan susu kontak pada Langit sehingga membuat semua panik. Arkana merasa sangat bersalah dan takut Amira marah. 

Halaman:
1 2
