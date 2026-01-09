Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 467, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 467 bercerita tentang Niken dan Febi yang menyebarkan gossip di sekolah bahwa Arsy seorang pencuri.

Mereka mencoba memengaruhi Ale agar menjauh dari Arsy. Di sisi lain, Amira dan Biru mendatangi Vernie untuk mencari kebenaran. Vernie tetap bersikeras Arsy bersalah.

Di sisi lain, Damar sempat menentang keputusan Biru dan Amira untuk menampung Arsy. Namun akhirnya, dia menerima Arsy bekerja paruh waktu di Resto Purnama bersama Ale sebagai seniornya.

Mereka masih sering cekcok akibat salah paham, namun momen itu justru disalahartikan oleh Niken dan Febi. Mereka datang ke restoran dengan niat buruk.

Sementara di rumah, Arkana dengan polosnya memberikan susu kontak pada Langit sehingga membuat semua panik. Arkana merasa sangat bersalah dan takut Amira marah.