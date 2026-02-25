Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasya Kamila Panen Cibiran Usai Pamer 7 Kontribusi sebagai Alumni LPDP

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |09:25 WIB
Tasya Kamila Panen Cibiran Usai Pamer 7 Kontribusi sebagai Alumni LPDP
Tasya Kamila Panen Cibiran Usai Pamer 7 Kontribusi sebagai Alumni LPDP. (Foto: Instagram/@tasyakamila)
A
A
A

JAKARTA - Tasya Kamila ramai dicibir warganet usai merilis laporan kontribusi sebagai alumni awardee LPDP masa bakti 2018-2023 lewat Instagram, pada 24 Februari 2026. Dalam unggahan itu, dia membeberkan tujuh poin kontribusinya sebagai penerima LPDP. 

Pertama, berkomitmen pulang ke Indonesia pascalulus dan selama masa bakti. Kedua, menjadi jembatan antara pemerintah dan publik dalam kapasitasnya sebagai public figure

Ketiga, melakukan gerakan akar rumput untuk keberlanjutan melalui yayasan Green Movement Indonesia. Keempat, memberdayakan pemuda Indonesia melalui talkshow, seminar, dan workshop bidang pendidikan, lingkuhan hidup, dan kesehatan. 

Tasya Kamila
Tasya Kamila Panen Cibiran Usai Pamer 7 Kontribusi sebagai Alumni LPDP. (Foto: Instagram/@tasyakamila)

Kelima, Tasya Kamila menjadi pengajar di sebuah platform pendidikan online dengan mata pelajaran Geografi dan Bahasa Inggris. Keenam, berperan aktif dalam industri kreatif Indonesia dan melestarikan lagu anak Indonesia.

Ketujuh, menggunakan platform media sosial untuk membagikan informasi seputar parenting, tumbuh kembang anak dan kesehatan demi mendukung Generasi Emas. 

Menariknya, unggahan yang telah disukai lebih dari 318.000 kali itu justru menuai cibiran warganet. Tak sedikit yang menilai, kontribusi Tasya tak setara dengan uang yang dikeluarkan negara untuk mengirimkan ibu dua anak itu ke Columbia University. 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146116/tasya_kamila-EV4t_large.jpg
Bawa 2 Toddler Liburan, Tasya Kamila: Alhamdulillah Bisa Nyobain 5 Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049135/tasya_kamila-ANvl_large.jpg
Tasya Kamila Belum Ada Rencana Lanjut Kuliah S3: Masih Pengen Ngurus Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3036028/tasya_kamila-3Gjc_large.jpg
Kenang Masa Sekolah, Tasya Kamila Posting saat Masih Berseragam Putih Abu-Abu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012419/anak-tasya-kamila-disebut-khatam-soal-mesin-kipas-3ObCuFvfVN.jpg
Anak Tasya Kamila Disebut Khatam Soal Mesin Kipas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/33/2897519/tasya-kamila-sedih-anak-keduanya-belum-juga-bisa-merangkak-SovSsP0yuY.jpg
Tasya Kamila Sedih, Anak Keduanya Belum Juga Bisa Merangkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/33/2893467/tampak-harmonis-mertua-tasya-kamila-bikin-kaget-saat-umumkan-perceraian-Ss8ohbyp5Z.jpg
Tampak Harmonis, Mertua Tasya Kamila Bikin Kaget saat Umumkan Perceraian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement