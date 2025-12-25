Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 456, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 456, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 456, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 456 bercerita tentang Biru yang merasakan firasat tak enak tentang kedua anaknya saat berpamitan untuk mengantar dompet Damar ke bandar.  

Marcel diam-diam mengintai rumah Biru. Saat Biru meninggalkan rumah, dia segera menghubungi Yuniar dan meninggalkan 'kado' terakhir di depan rumah Amira.

Imas sempat melihat sosok Marcel saat menaruh kado tersebut dan mengejarnya. Amira yang melihat kado tersebut membuka nya dan terkejut melihat isinya.

Situasi rumah yang sepi dimanfaatkan Yuniar untuk bertindak nekat. Dia berhasil membuat Amira dan Imas pingsan, lalu masuk ke rumah dan menculik Senja. 

Amira yang sempat sadar, berusaha menghentikan Yuniar. Namun usahanya sia-sia. Perempuan itu berhasil pergi membawa Senja. Biru yang melihat semua kejadian itu lewat CCTV langsung menghubungi polisi.

Halaman:
1 2
