Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 466: Elang Kembali Bersama Maudy

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |17:02 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 466: Elang Kembali Bersama Maudy
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dengan restu keluarga, Elang berangkat menemui Maudy. Tak lama kemudian, Amira menerima kabar bahagia dari Elang dan Maudy dengan mengirim foto kebersamaan mereka. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Biru–Amira diwarnai suka duka ketika Langit dan Senja yang sempat demam selesai vaksin. Di sisi lain, masalah di sekolah kembali menyulut emosi saat Arsy terpilih mewakili sekolah untuk Olimpiade Matematika yang membuat Niken semakin iri.

Di rumah, Vernie mendapati cincin mahalnya hilang. Vernie curiga dan langsung mengecek CCTV dan terlihat Arsy berada di kamarnya. Amarah Vernie memuncak dan memerintahkan Sarni segera mengemasi barang Arsy dan mengeluarkannya dari rumah. Di tengah perjalanan, ketegangan tiba-tiba muncul saat Arsy yang sedang putus asa dan berjalan tanpa tujuan. Mobil Biru melintas. Sontak Biru dan Amira kaget saat melihat gadis yang tertabrak itu adalah Arsy.

Bagaimana dengan kondisi Arsy? Apakah yang akan dilakukan Amira dan Biru? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

