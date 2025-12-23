Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 454, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 454 bercerita tentang Yuniar yang kecewa karena dipecat dari Rumah Biru, sebelum sempat menjalankan rencananya. Marcel kesal dan mendesak Yuniar mencari cara agar tetap bisa tinggal di rumah itu.

Di sisi lain, Damar mulai mengalami gangguan penglihatan yang sempat membuatnya nyaris terjatuh dari tangga. Namun Yuniar yang berada di tangga spontan menolong Damar sampai menyebabkan cedera di pergelangan tangannya.

Kejadian ini membuat Amira dan Biru merasa bertanggung jawab dan mengizinkan Yuniar tetap tinggal sementara. Namun dia dilarang mendekati bayi Amira. Damar akhirnya jujur kepada Amira dan Biru soal kondisi matanya.

Sementara itu, konflik remaja memanas. Arsy ketahuan mengempeskan ban motor Ale dan CCTV sekolah berhasil membongkar perbuatannya. Di sisi lain, Marcel diam-diam menguntit Arsy dan terkejut saat tahu perempuan itu tinggal di rumah Noah.

Apa yang akan dilakukan Yuniar untuk tetap menjalankan rencananya? Bagaimana dengan Arsy, apakah akan menjadi target baru Marcel? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu hanya di RCTI, pada Selasa (23/12/2025), pukul 17.30 WIB.

Agar menonton lebih nyaman, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Cara scan ulang sangat mudah.

Anda hanya perlu mengaktifkan menu LCN pada set top box (STB) dan lakukan scan ulang. Sementara bagi pengguna TV digital hanya perlu melakukan scan otomatis. Jika ada masalah sinyal hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!**

