HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 453, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 453, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 453, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 453 bercerita tentang Biru, Amira, Noah, Vernie, dan Elang yang bertemu di kafe untuk membahas bukti CCTV.

Adapun rekaman CCTV yang akan mereka kulik adalag tentang sosok pengirim paket teror. Sementara Arsy kembali membuat masalah dengan kabur dari Baron. 

Tak lama, Arsy tanpa sengaja bertabrakan dengan Marcel yang terlihat pincang dan terburu-buru. Pertemuan singkat itu membuat Marcel panik karena Arsy sempat melihat wajahnya. 

Di rumah Biru, teror kembali terjadi. Kotak kado kuning misterius muncul lagi di teras rumah. Pada rekaman CCTV terlihat sosok yang sama dengan sebelumnya. 

Sementara itu, Yuniar tetap akan berusaha mengambil bayi Amira. Sedangkan di rumah Noah, konflik Arsy dan Vernie semakin memanas. 

Halaman:
1 2
