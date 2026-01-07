Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 465: Amira Sadarkan Damar untuk Kebahagiaan Elang & Maudy

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ketika Acara akikah Langit dan Senja, Damar terlihat murung. Amira akhirnya mengetahui bahwa saat di Jerman, Damar tak sengaja bertemu Maudy, dan menyadarkan Damar bahwa Maudy menjalani hidupnya dengan baik dan belum melupakan Elang. Amira dengan bijak meminta agar Damar tidak menghalangi kebahagiaan Elang, bahkan mendorong Elang untuk mengejar cintanya.

Sementara itu, Arsy mendapat kabar bahwa makam ibunya terendam banjir dan membutuhkan biaya untuk memperbaikinya. Dalam kondisi terdesak, Arsy mencoba meminjam uang pada Noah, namun diketahui Vernie. Konflik Arsy berlanjut ke sekolah saat memergoki Febi membuat contekan ujian matematika. Tindakan Arsy membuat Niken dan Febi dendam dan mulai merencanakan pembalasan.

Apakah Elang memutuskan untuk segera menyusul Maudy ke London? Bagaimana dengan Arsy, apakah yang akan dilakukan Arsy untuk memperbaiki makam ibunya?

Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis.

(kha)