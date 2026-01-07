Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 465: Amira Sadarkan Damar untuk Kebahagiaan Elang & Maudy

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |16:57 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 465: Amira Sadarkan Damar untuk Kebahagiaan Elang & Maudy
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ketika Acara akikah Langit dan Senja, Damar terlihat murung. Amira akhirnya mengetahui bahwa saat di Jerman, Damar tak sengaja bertemu Maudy, dan menyadarkan Damar bahwa Maudy menjalani hidupnya dengan baik dan belum melupakan Elang. Amira dengan bijak meminta agar Damar tidak menghalangi kebahagiaan Elang, bahkan mendorong Elang untuk mengejar cintanya. 

Sementara itu, Arsy mendapat kabar bahwa makam ibunya terendam banjir dan membutuhkan biaya untuk memperbaikinya. Dalam kondisi terdesak, Arsy mencoba meminjam uang pada Noah, namun diketahui Vernie. Konflik Arsy berlanjut ke sekolah saat memergoki Febi membuat contekan ujian matematika. Tindakan Arsy membuat Niken dan Febi dendam dan mulai merencanakan pembalasan.

Apakah Elang memutuskan untuk segera menyusul Maudy ke London? Bagaimana dengan Arsy, apakah yang akan dilakukan Arsy untuk memperbaiki makam ibunya?

Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/598/3193849//cinta_sepenuh_jiwa-X9U2_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 96: Lala dan Julian Menyamar di Pesta Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/598/3193848//mencintai_ipar_sendiri-0iGd_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 52: Shilla Syok Nila Ingin Celakai Rafki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/598/3193847//terbelenggu_rindu-1NTQ_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 464: Senja Kembali di Pelukan Amira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/33/3193700//cinta_sepenuh_jiwa-v1hs_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 95: Julian Ingin Ungkap Kebenaran Ibu Kandung Syifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/33/3193661//mencintai_ipar_sendiri-7OAD_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 51: Shilla Beraksi Celakai Ayuna Saat Rafting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/598/3193651//terbelenggu_rindu-Rhe2_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 463: Marcel Tak Selamat, Keberadaan Senja Jadi Misteri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement