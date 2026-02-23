Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lisa Blackpink Ternyata Diam-Diam Syuting Film di Kemang, Polisi: Warga Gak Sadar

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:32 WIB
Lisa Blackpink
JAKARTA - Lisa Blackpink kembali mengejutkan publik dengan agenda syuting film terbarunya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Meski berstatus bintang dunia, proses syuting tepatnya di Cafe Barong ini rupanya tak memicu kerumunan warga. 

Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Wahid Key mengungkapkan bahwa banyak warga yang melintas di lokasi tidak menyadari keberadaan Lisa. Hal ini membuat situasi di lapangan tetap terkendali. 

"Nggak (terjadi kerumunan), karena orang nggak tahu. Yang tahu tuh yang di situ nanya-nanya gitu. Yang lewat-lewat juga nggak tahu ada apa, dikira syuting biasa kan," ujar Kompol Wahid Key saat dihubungi awak media, Senin (23/2/2026). 

Wahid menambahkan, kerahasiaan lokasi memang cukup terjaga karena tidak adanya pengumuman resmi kepada publik. 

Bahkan, warga sekitar yang melihat aktivitas di Cafe Barong tidak menyadari bahwa sosok yang sedang beradu akting adalah Lisa. 

Telusuri berita celebrity lainnya
