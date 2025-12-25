Jangan Sampai Kelewatan Semua Program Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31

JAKARTA - MNC Media & Entertaiment terus menghadirkan beragam tayangan unggulan yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia melalui empat stasiun televisi nasionalnya: RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews.

Mulai dari ajang pencarian bakat, drama favorit keluarga, hiburan musik, film blockbuster, hingga berita terpercaya, semua dapat disaksikan dengan kualitas gambar jernih melalui siaran digital.

Di RCTI Channel 28, pemirsa dimanjakan dengan program-program favorit keluarga. Ajang pencarian chef amatir MasterChef Indonesia kembali hadir bersama Chef Juna, serta dua juri baru Chef Karen Carlotta dan Chef Norman Ismail. Program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB.

Selain itu, RCTI juga menghadirkan INDONESIAN IDOL XIV ajang pencarian idola baru dengan jajaran juri lintas generasi, mulai dari BCL, Judika, Maia Estianty, Rossa, Raisa, David Bayu, hingga musisi dan figur kreatif lainnya, yang siap menemukan talenta-talenta segar dengan karakter kuat, setiap Senin dan Selasa pukul 21.15 WIB eksklusif di RCTI Channel 28.

Di Prime time RCTI menayangkan Layar Drama Indonesia dengan judul Mencintai Ipar Sendiri (diperankan Marcel Chandrawinata dan Laura Theux) setiap hari pukul 18.55 WIB, diikuti Cinta Sepenuh Jiwa (Cut Syifa dan Kenny Austin) setiap hari pukul 20.30 WIB.