Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jangan Sampai Kelewatan Semua Program Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |12:05 WIB
Jangan Sampai Kelewatan Semua Program Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
MNC Group
A
A
A

JAKARTA - MNC Media & Entertaiment terus menghadirkan beragam tayangan unggulan yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia melalui empat stasiun televisi nasionalnya: RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. 

Mulai dari ajang pencarian bakat, drama favorit keluarga, hiburan musik, film blockbuster, hingga berita terpercaya, semua dapat disaksikan dengan kualitas gambar jernih melalui siaran digital. 

Di RCTI Channel 28, pemirsa dimanjakan dengan program-program favorit keluarga. Ajang pencarian chef amatir MasterChef Indonesia kembali hadir bersama Chef Juna, serta dua juri baru Chef Karen Carlotta dan Chef Norman Ismail. Program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB.

Selain itu, RCTI juga menghadirkan INDONESIAN IDOL XIV ajang pencarian idola baru dengan jajaran juri lintas generasi, mulai dari BCL, Judika, Maia Estianty, Rossa, Raisa, David Bayu, hingga musisi dan figur kreatif lainnya, yang siap menemukan talenta-talenta segar dengan karakter kuat, setiap Senin dan Selasa pukul 21.15 WIB eksklusif di RCTI Channel 28.

Di Prime time RCTI menayangkan Layar Drama Indonesia dengan judul Mencintai Ipar Sendiri (diperankan Marcel Chandrawinata dan Laura Theux) setiap hari pukul 18.55 WIB, diikuti Cinta Sepenuh Jiwa (Cut Syifa dan Kenny Austin) setiap hari pukul 20.30 WIB. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RCTI GTV MNCTV iNews TV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191558//gtv_big_movies-7CyJ_large.jpg
GTV Big Movies Spesial Tahun Baru: Dari Maverick hingga The Expendables
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190900//saksikan_laga_laga_menarik_bundesliga_2025_2026_di_rcti-MvuD_large.jpg
Live di RCTI! Jadwal Siaran langsung Derby Borussia di Bundesliga 2025-2026, Kevin Diks Siap Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190786//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_futsal_indonesia_vs_timnas_futsal_thailand_di_sea_games_2025_malam_ini-Ygn7_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025 Malam Ini, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190649//dahsyatnya_meet_and_greet-RXEL_large.jpg
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Kembali Hadir Di Dahsyatnya Meet and Greet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/598/3190313//dmd_panggung_rezeki-dkXq_large.JPG
DMD Panggung Rezeki: Kisah Haru Indah Budiman, Dari Luka Tabrak Lari hingga Hadiah Rp10 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement