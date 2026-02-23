Dapat Restu Suami, Cut Tari Comeback ke Dunia Hiburan

JAKARTA - Aktris dan presenter Cut Tari akhirnya mengumumkan kembali ke industri perfilman tanah air.

Namun, ia menegaksan keputusan untuk vakum dari dunia akting setelah menikah ternyata bukanlah karena adanya larangan dari sang suami, Richard Kevin. Ia menyebut bahwa sang suami justru selalu mendukung kariernya.

"Nggak, suamiku nggak ngelarang," ujar Cut Tari di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Di sisi lain, Cut Tari tak menampik bahwa Richard pernah menyampaikan permintaan halus untuk fokus mengurus keluarga.

Sebab, Richard ingin leluasa dalam beradapstasi dengan Cut Tari mengingat pernikahan mereka sebuah penyatuan dua keluarga yang sudah memiliki anak.