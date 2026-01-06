Bukan Bioskop-bioskopan, Waktunya Maraton Film Action di GTV Big Movies!

JAKARTA - GTV BIG MOVIES, Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan, minggu ini kembali menghadirkan deretan film aksi yang siap menemani malam istirahat kamu. Dari ancaman kiamat akibat serangan luar angkasa hingga reuni para legenda film action:

WAR OF THE WORLDS

Bumi tiba-tiba diserang mesin pembunuh raksasa dari luar angkasa! Tom Cruise harus berjuang mati-matian menyelamatkan keluarganya di tengah kekacauan global dan invasi alien yang memusnahkan manusia.

THE EXPENDABLES 2

Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, hingga Jean-Claude Van Damme berkumpul dalam satu layar. Misi balas dendam pasukan bayaran elit ini berubah menjadi perang yang penuh ledakan.

U.S. SEALS 2

Misi mustahil kembali menanti pasukan khusus. Kali ini, tim U.S. Seals harus menyusup ke pulau terpencil untuk menghentikan peluncuran rudal nuklir yang bisa memicu perang dunia.

Gak cuma aksi tembak-menembak, GTV Big Movies juga siap menghibur kamu dengan deretan film fantasi dan monster. Saksikan pertarungan sihir dan pedang dalam The Whirlwind of Sword and Fairy, pertarungan epik di padang pasir dalam Desert Dragon, hingga legenda kuno Kung Lun Jing dan The First Myth Class of Gods.

Jangan sampai kelewatan satu pun film seru ini. Pastikan kamu standby di depan TV setiap:

Selasa-Kamis: Mulai Pukul 18.30 WIB

Jumat-Senin: Mulai Pukul 20.00 WIB