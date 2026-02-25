Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan

JAKARTA - Reza Rahadian comeback ke layar lebar dengan membintangi Laut Bercerita, sebuah film yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Leila S. Chudori. Film itu mengangkat kisah para aktivis era Orde Baru di tahun 1998.

Film arahan Yosep Anggi Noen itu mengangkat sejarah kelam era Orde Baru. Meski begitu, Reza mengungkapkan, Laut Bercerita juga menyuguhkan kisah cinta dan kehangatan untuk penontonnya.

“Ini bukan tentang perlawanan, tapi tentang harapan, kehilangan, dan arti persahabatan. Itu yang saya kagumi dari film ini dari awal membaca skenarionya,” ungkap sang aktor saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 24 Februari 2026.

Film Laut Bercerita bercerita tentang seorang pemuda bernama Biru Laut (Reza Rahadian) yang merupakan mahasiswa jurusan Sastra Inggris. Dia kemudian bertemu salah satu pimpinan Winatra, Kasih Kinanti (Dian Sastrowardoyo).

Sejak itulah Laut bersama mahasiswa lainnya bergabung dan memahami bahwa membaca dan menulis adalah bentuk perlawanan. Film ini juga dibintangi sederet naam besar lainnya, seperti Christine Hakim, Eva Celia, Kevin Julio, dan Yunita Siregar.

Sebelum tayang di bioskop, film ini terpilih dalam program Work-in-Progress (WIP) di Hong Kong - Asia Film Financing Forum (HAF) 2026. Film ini juga akan berjejaring dengan calon mitra kolaborator di Hong Kong Filmart pada 17–19 Maret 2026.*

