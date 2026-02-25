Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |06:10 WIB
Film <i>Laut Bercerita</i>: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan
Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan. (Foto: Cineria Films)
A
A
A

JAKARTA - Reza Rahadian comeback ke layar lebar dengan membintangi Laut Bercerita, sebuah film yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Leila S. Chudori. Film itu mengangkat kisah para aktivis era Orde Baru di tahun 1998.

Film arahan Yosep Anggi Noen itu mengangkat sejarah kelam era Orde Baru. Meski begitu, Reza mengungkapkan, Laut Bercerita juga menyuguhkan kisah cinta dan kehangatan untuk penontonnya. 

Laut Bercerita
Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)

“Ini bukan tentang perlawanan, tapi tentang harapan, kehilangan, dan arti persahabatan. Itu yang saya kagumi dari film ini dari awal membaca skenarionya,” ungkap sang aktor saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 24 Februari 2026. 

Film Laut Bercerita bercerita tentang seorang pemuda bernama Biru Laut (Reza Rahadian) yang merupakan mahasiswa jurusan Sastra Inggris. Dia kemudian bertemu salah satu pimpinan Winatra, Kasih Kinanti (Dian Sastrowardoyo). 

Laut Bercerita
Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)

Sejak itulah Laut bersama mahasiswa lainnya bergabung dan memahami bahwa membaca dan menulis adalah bentuk perlawanan. Film ini juga dibintangi sederet naam besar lainnya, seperti Christine Hakim, Eva Celia, Kevin Julio, dan Yunita Siregar.

Sebelum tayang di bioskop, film ini terpilih dalam program Work-in-Progress (WIP) di Hong Kong - Asia Film Financing Forum (HAF) 2026. Film ini juga akan berjejaring dengan calon mitra kolaborator di Hong Kong Filmart pada 17–19 Maret 2026.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/206/3195846/ghost_in_the_cell-ZMCs_large.jpg
Film Ghost in the Cell Karya Joko Anwar Sukses Tembus Berlinale Forum 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement