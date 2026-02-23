Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Irfan Hakim, Ruben Onsu, Inul Daratista, Iis Dahlia, hingga WALI Band Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadhan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |15:02 WIB
Irfan Hakim, Ruben Onsu, Inul Daratista, Iis Dahlia, hingga WALI Band Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadhan
Teman Puasa Sepanjang Ramadhan
A
A
A

JAKARTA - Memasuki pekan pertama Ramadan, aktivitas ibadah dan kebersamaan keluarga semakin terasa. Di tengah semangat mengejar pahala dan momen berkumpul bersama, RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews menghadirkan rangkaian program religi dan hiburan, yang siap menemani pemirsa dari waktu berbuka hingga malam hari.

Rangkaian program ini diperkuat oleh kehadiran artis dan yang telah lama menjadi bagian dari keseharian pemirsa Indonesia. Hadir untuk menghadirkan Ramadan yang hangat, menghibur, dan penuh makna bagi keluarga Indonesia.

Menjelang waktu berbuka, RCTI menghadirkan Amanah Wali 8 yang tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di channel 28. Series religi ini semakin istimewa dengan kehadiran personel Wali sebagai cast utama. Cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dipadukan dengan sentuhan khas Wali Band, menjadikan tayangan ini teman setia pemirsa di sore Ramadan. 

Selain itu, RCTI juga menghadirkan tayangan religi lainnya seperti 99 Nama Cinta serta series sahur Banyak Jalan Menuju Surga dengan cast Abdur Arsyad, Fajar Nugrah untuk melengkapi suasana Ramadan sepanjang hari.

Memasuki malam hari, MNCTV menyuguhkan hiburan musik dangdut melalui DMD Panggung Rezeki yang tayang Sabtu hingga Kamis pukul 20.00 WIB di channel 29. Program ini dipandu dan didukung oleh nama-nama besar seperti Inul Daratista dan Iis Dahlia, bersama host dan mentor lainnya, yang menghadirkan panggung mimpi bagi talenta dangdut dari berbagai daerah di Indonesia.

Topik Artikel :
GTV MNCTV RCTI MNC Group
