Sahur Makin Semangat Ditemani Maraton Double Movie Aksi dan Teror di GTV Big Movies

JAKARTA - Buat kamu yang sering ngerasa berat dan ngantuk parah pas bangun sahur, tenang aja! Menemani waktu sahur kamu agar lebih semangat, GTV Big Movies Spesial Sahur hadir yang dijamin bikin mata langsung melek.

Layar kaca kamu akan dibombardir dengan deretan film laga Asia super menegangkan hingga teror monster buas yang bikin jantungan. Gak ada lagi cerita ketiduran pas lagi ngunyah, karena GTV terbukti Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan!

Biar sahurnya makin gereget, GTV sudah menyiapkan double line-up utama yang pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Kamu akan dibawa untuk ngadepin teror makhluk mengerikan yang siap mengintai! Mulai dari kengerian mutasi kadal raksasa pembawa malapetaka yang mengancam umat manusia dalam The Lizard, hingga misteri monster air mematikan yang siap melahap mangsanya dari dasar sungai berdarah dalam Water Monster.

Ada juga pertarungan kung fu tingkat dewa! Mengikuti kisah dua sahabat seperguruan yang akhirnya memilih jalan hidup berlawanan. Pertarungan epik hidup dan mati dengan adu jurus mematikan Tai Chi ini bakal bikin kamu nahan ngantuk dari awal sampai akhir.

Masih ada deretan judul film laga dan horor monster lainnya yang siap menemani kamu menunggu waktu imsak: