HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Big Movies Spesial Tahun Baru: Dari Maverick hingga The Expendables

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |05:30 WIB
GTV Big Movies Spesial Tahun Baru: Dari Maverick hingga The Expendables
GTV Big Movies Spesial Tahun Baru: Dari Maverick hingga The Expendables. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Tahun Baru tinggal menghitung hari. GTV sudah menyiapkan amunisi tontonan untuk Anda yang enggan keluar rumah di momen pergantian Tahun. 

GTV Big Movies Spesial Tahun Baru siap menemani Anda menikmati sederet film box office terbaik yang penuh adegan laga mengesankan. 

Film Top Gun: Maverick misalnya, menyuguhkan aksi Tom Cruise dalam operasi militer. Ia akan membuat Anda merasakan ketegangan duel jet tempur dengan visual memukau. 

Selain film ikonik Tom Cruise tersebut, GTV Big Movies Spesial Tahun Baru juga punya sederet film seru lainnya sebagai berikut: 

Conan The Barbarian: film laga kolosal yang dibintangi Jason Momoa ini bercerita tentang perjalanan Conan sang prajurit tangguh.

The Expendables 2 & The Expendables 3: merupakan film Hollywood yang menyatukan para ikon film laga dunia untuk menjalankan satu misi menegangkan. 

War of the Worlds: Dibintangi Tom Cruise, film ini menyuguhkan ketegangan saat manusia harus bertahan dari invasi makhluk luar angkasa.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull: Petualangan ikonik sang arkeolog (Harrison Ford) mencari rahasia kuno.

Drive Angry: Aksi balap dan balas dendam Nicolas Cage yang bangkit dari neraka. Sementara film Fighter bercerita tentang perjuangan keras seorang petarung di atas ring.

GTV Big Movies Spesial Tahun Baru tayang mulai 28 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, setiap hari, pukul 18.30 WIB.

 

