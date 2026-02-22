Rekomendasi Drama Sejarah Korea yang Cocok Temani Waktu Ngabuburit

JAKARTA - Menunggu waktu berbuka puasa bisa diisi dengan berbagai kegiatan seperti olahraga hingga melakukan hobi lainnya. Sebagian orang juga memilih menghabiskan waktu ngabuburit dengan menonton film atau series favorit.

Biasanya, tontonan yang dicari adalah yang tak hanya kuat soal cerita, tetapi juga memanjakan mata. Seperti drama sejarah Korea yang dikenal memiliki produksi yang megah, detail kostum luar biasa, dan sinematografi indah.

Berikut ini lima rekomendasi drama sejarah korea dengan visual memanjakan mata:

Dong Yi

Dong Yi merupakan drama sejarah klasik yang menceritakan perjalanan hidup seorang perempuan dari kalangan bawah yang akhirnya menjadi selir kerajaan di era Joseon. Ceritanya penuh intrik politik istana, konflik kekuasaan, serta perjuangan karakter utama menghadapi berbagai rintangan.

Drama ini dikenal karena penggambaran kehidupan istana yang detail dan autentik. Kostum hanbok yang dikenakan para bangsawan maupun rakyat biasa dibuat dengan teliti, memperlihatkan perbedaan status sosial secara visual.

Hwang Jini