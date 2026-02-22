Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Rekomendasi Drama Sejarah Korea yang Cocok Temani Waktu Ngabuburit

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |14:59 WIB
Rekomendasi Drama Sejarah Korea yang Cocok Temani Waktu Ngabuburit
Film Hwang Jini
A
A
A

JAKARTA - Menunggu waktu berbuka puasa bisa diisi dengan berbagai kegiatan seperti olahraga hingga melakukan hobi lainnya. Sebagian orang juga memilih menghabiskan waktu ngabuburit dengan menonton film atau series favorit.

Biasanya, tontonan yang dicari adalah yang tak hanya kuat soal cerita, tetapi juga memanjakan mata. Seperti drama sejarah Korea yang dikenal memiliki produksi yang megah, detail kostum luar biasa, dan sinematografi indah.

Berikut ini lima rekomendasi drama sejarah korea dengan visual memanjakan mata:

Dong Yi

Dong Yi merupakan drama sejarah klasik yang menceritakan perjalanan hidup seorang perempuan dari kalangan bawah yang akhirnya menjadi selir kerajaan di era Joseon. Ceritanya penuh intrik politik istana, konflik kekuasaan, serta perjuangan karakter utama menghadapi berbagai rintangan.

Drama ini dikenal karena penggambaran kehidupan istana yang detail dan autentik. Kostum hanbok yang dikenakan para bangsawan maupun rakyat biasa dibuat dengan teliti, memperlihatkan perbedaan status sosial secara visual. 

Hwang Jini

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Film Korea Drama Korea
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/206/3202619//kim_sae_ron-PUwW_large.jpg
Setahun Kepergian Kim Sae Ron, Film Everyday, We Siap Tayang Senin Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/206/3202041//the_kings_warden-JZhO_large.jpg
Libur Imlek, Film The King's Warden Dominasi Box Office Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/206/3201999//lee_chae_min-wgdF_large.jpg
Lee Chae Min Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon My Reason to Die
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/206/3201884//asrama_putri-w2Rm_large.JPG
Ngeri! Film Asrama Putri Angkat Kisah Nyata Kesurupan Massal di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/612/3201533//film-aWZs_large.jpg
5 Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/206/3201328//1_24_romance-0zSK_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Reuni dalam Drama 1/24 Romance
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement