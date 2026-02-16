Ngeri! Film Asrama Putri Angkat Kisah Nyata Kesurupan Massal di Bogor

JAKARTA - Industri film horor Tanah Air kembali diramaikan dengan sajian mencekam yang diangkat dari kisah nyata. Film tersebut bertajuk "Asrama Putri" yang dijadwalkan menghantui bioskop mulai 19 Februari 2026.

Film yang disutradarai oleh Wishnu Kuncoro ini menjanjikan pengalaman horor yang berbeda. Tak hanya sekadar teror gaib, "Asrama Putri" juga membedah sisi gelap kehidupan kampus dan isu sosial yang jarang terungkap.

Aktris Dea Annisa yang memerankan karakter Gwen, mengungkap tantangan terbesarnya selama proses syuting. Sebab, Dea harus melawan rasa takutnya sendir akan hal-hal mistis.

Karakter Gwen yang digambarkan sebagai sosok mahasiswi yang sangat pemberani pun dinilai bertolak belakang dengan kepribadian aslinya.

"Beda banget karakter Gwen sama aku sehari-hari. Gwen ini pemberani, kalau aku sih penakut banget terhadap hal-hal berbau horor," ungkap Dea Annisa dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/2/2026).

Sutradara Wishnu Kuncoro menegaskan bahwa film ini diangkat dari kejadian nyata dalam sebuah kampus di Bogor. Selain plot twist yang sulit ditebak, film ini juga memberikan edukasi mengenai perbedaan sudut pandang antara medis dan hal awam terkait fenomena kesurupan.

"Intinya ini menceritakan kejadian aneh yang benar-benar terjadi pada mahasiswi di sana. Kami mengungkap sisi mistis sekaligus mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan asrama," tambah Dea Annisa.