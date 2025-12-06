JAKARTA - GTV Big Movies kembali menghadirkan deretan film blockbuster yang siap menemani waktu santai Anda. Tapi supaya pengalaman nonton tetap maksimal pastikan GTV ada di Channel 30.
Caranya gampang banget! Lakukan scan ulang otomatis pada TV digital Anda sekarang juga. Untuk pengguna STB, masuk ke bagian MENU, cari pengaturan, dan pastikan fitur LCN (Logical Channel Number) dalam posisi ON, lalu scan ulang.
Untuk pengguna tv digital tanpa STB, tinggal masuk ke menu pengaturan dan lakukan scan otomatis. Yang tidak kalah penting, pastikan antena digital sudah mengarah ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Kalau masih bingung atau ada kendala, tim MNC Helpdesk siap membantu Anda lewat chat ke nomor WhatsApp 0856-9003-900. Layanan ini tersedia gratis!
Jika saluran GTV Anda sudah di Channel 30 bersiaplah menonton GTV Big Movies dengan gambar super jernih. Berikut deretan film blockbuster yang siap tayang setiap Senin-Kamis pukul 18.30 WIB dan Jumat-Minggu pukul 20.00 WIB.
Sabtu, 6 Desember
DISTORTION
Sebuah laboratorium terpencil kini dipenuhi dengan makhluk ganas hasil eksperimen yang brutal. Mereka yang selamat mati-matian melarikan diri sambil terus diburu.
THE RIVER MONSTER
Aksi horor mendebarkan ketika teror makhluk bengis bangkit dari tidurnya dan mengancam sebuah desa di tepi sungai.
Minggu, 7 Desember
UNDISPUTED 3: REDEMPTION
Scott Adkins, petarung tangguh yang kembali beraksi dalam turnamen penjara brutal, di mana ia harus mempertaruhkan segalanya untuk merebut kebebasan.
SWORD DYNASTY: THE TREASURE OF SWORD
Seorang ahli bela diri muda harus mengungkap rahasia pedang legendaris demi menyelamatkan klannya dari kehancuran.
Senin, 8 Desember
MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS 2
Legenda Pengemis So kembali beraksi menggunakan jurus mabuk andalannya untuk menumpas kejahatan yang mengancam kerajaan.
Selasa, 9 Desember
HEROES RETURN
Para mantan pahlawan yang sudah pensiun dipaksa kembali mengangkat senjata demi menyelamatkan sandera dari teroris kejam.
PAIN & GAIN
Kisah nyata tentang trio binaragawan yang diperankan Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, dan Anthony Mackie. Mereka terlibat dalam pemerasan dan penculikan, namun rencana mereka menemui banyak rintangan.
Rabu, 10 Desember
DESERT DRAGON
Petualangan berbahaya melintasi gurun tandus membawa sekelompok penjelajah berhadapan dengan naga penjaga harta karun kuno.
Kamis, 11 Desember
DEEP IMPACT
Dibintangi Elijah Wood dan Morgan Freeman, dunia di ambang kiamat ketika sebuah komet raksasa berada di jalur tabrakan dengan Bumi. Kisah emosional perjuangan umat manusia untuk bertahan hidup menghadapi kepunahan massal.
MYSTICAL TREASURE
Dua sahabat terjebak dalam perburuan harta karun magis yang membawa mereka ke dunia fantasi penuh kejutan.
Jumat, 12 Desember
EXTRAORDINARY RESCUE
Misi penyelamatan oleh tim elit untuk membebaskan VIP dari markas musuh yang dijaga ketat.