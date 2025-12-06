GTV Big Movies Hadir dengan Kualitas Gambar Super Jernih di Channel 30

GTV Big Movies Hadir dengan Kualitas Gambar Super Jernih di Channel 30. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV Big Movies kembali menghadirkan deretan film blockbuster yang siap menemani waktu santai Anda. Tapi supaya pengalaman nonton tetap maksimal pastikan GTV ada di Channel 30.

Caranya gampang banget! Lakukan scan ulang otomatis pada TV digital Anda sekarang juga. Untuk pengguna STB, masuk ke bagian MENU, cari pengaturan, dan pastikan fitur LCN (Logical Channel Number) dalam posisi ON, lalu scan ulang.

Untuk pengguna tv digital tanpa STB, tinggal masuk ke menu pengaturan dan lakukan scan otomatis. Yang tidak kalah penting, pastikan antena digital sudah mengarah ke kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kalau masih bingung atau ada kendala, tim MNC Helpdesk siap membantu Anda lewat chat ke nomor WhatsApp 0856-9003-900. Layanan ini tersedia gratis!

Jika saluran GTV Anda sudah di Channel 30 bersiaplah menonton GTV Big Movies dengan gambar super jernih. Berikut deretan film blockbuster yang siap tayang setiap Senin-Kamis pukul 18.30 WIB dan Jumat-Minggu pukul 20.00 WIB.

Sabtu, 6 Desember

DISTORTION

Sebuah laboratorium terpencil kini dipenuhi dengan makhluk ganas hasil eksperimen yang brutal. Mereka yang selamat mati-matian melarikan diri sambil terus diburu.

THE RIVER MONSTER

Aksi horor mendebarkan ketika teror makhluk bengis bangkit dari tidurnya dan mengancam sebuah desa di tepi sungai.

Minggu, 7 Desember

UNDISPUTED 3: REDEMPTION

Scott Adkins, petarung tangguh yang kembali beraksi dalam turnamen penjara brutal, di mana ia harus mempertaruhkan segalanya untuk merebut kebebasan.

SWORD DYNASTY: THE TREASURE OF SWORD

Seorang ahli bela diri muda harus mengungkap rahasia pedang legendaris demi menyelamatkan klannya dari kehancuran.

Senin, 8 Desember

MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS 2

Legenda Pengemis So kembali beraksi menggunakan jurus mabuk andalannya untuk menumpas kejahatan yang mengancam kerajaan.

Selasa, 9 Desember

HEROES RETURN

Para mantan pahlawan yang sudah pensiun dipaksa kembali mengangkat senjata demi menyelamatkan sandera dari teroris kejam.

PAIN & GAIN

Kisah nyata tentang trio binaragawan yang diperankan Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, dan Anthony Mackie. Mereka terlibat dalam pemerasan dan penculikan, namun rencana mereka menemui banyak rintangan.

Rabu, 10 Desember

DESERT DRAGON

Petualangan berbahaya melintasi gurun tandus membawa sekelompok penjelajah berhadapan dengan naga penjaga harta karun kuno.

Kamis, 11 Desember

DEEP IMPACT

Dibintangi Elijah Wood dan Morgan Freeman, dunia di ambang kiamat ketika sebuah komet raksasa berada di jalur tabrakan dengan Bumi. Kisah emosional perjuangan umat manusia untuk bertahan hidup menghadapi kepunahan massal.

MYSTICAL TREASURE

Dua sahabat terjebak dalam perburuan harta karun magis yang membawa mereka ke dunia fantasi penuh kejutan.

Jumat, 12 Desember

EXTRAORDINARY RESCUE

Misi penyelamatan oleh tim elit untuk membebaskan VIP dari markas musuh yang dijaga ketat.