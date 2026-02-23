Advertisement
Vino G Bastian Rasakan Perjalanan Emosional Bersama Anak Berkebutuhan Khusus di Film Terbaru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |21:19 WIB
JAKARTA - Film Tanah Runtuh kembali menghadirkan Vino G Bastian dalam eksplorasi peran yang lebih emosional dan berlapis. Di bawah arahan sutradara Rudy Soedjarwo dan diproduksi oleh Denny Siregar Production, Vino memerankan seorang pemimpin yang ditugaskan ke daerah dengan situasi sosial yang tidak aman. 

Karakternya digambarkan tegas, tenang, dan terbiasa mengambil keputusan di tengah tekanan, namun perlahan menunjukkan sisi hangat ketika ia dihadapkan pada dua anak kecil yang membutuhkan perlindungan.

Pertemuan dengan dua kakak beradik — salah satunya merupakan anak berkebutuhan khusus — menjadi titik balik bagi perjalanan karakternya. 

Bukan hanya menjalankan tugas, tokoh yang diperankan Vino memilih untuk memegang janji dan tetap mendampingi mereka di tengah keadaan yang rapuh. 

Relasi yang terbangun memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin tidak hanya kuat secara prinsip, tetapi juga mampu menjaga empati dan rasa kemanusiaan.

Melalui perjalanan yang penuh ketidakpastian, Vino G Bastian membawa lapisan emosi yang kuat pada film ini. Tanah Runtuh tidak sekadar menjadi kisah tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang bagaimana seorang figur dewasa belajar memahami kehilangan, harapan, dan arti keluarga sebagai tempat untuk kembali.
 

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Tanah Runtuh Vino G Bastian
